El primer bebé de 2026 del Hospital Quirónsalud Córdoba se llama Diego y nació a las 0,10 horas

Diego, el primer bebé de 2026 nacido en el Hospital Quirónsalud Córdoba, junto a sus padres, Jessica y Antonio Jesús. - QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diego es el nombre del primer bebé nacido en el Hospital Quirónsalud Córdoba en el recién iniciado año 2026, y ha venido al mundo a las 0,10 horas de este jueves, 1 de enero.

El niño ha pesado 2.800 gramos aproximadamente, y ha medido 48 centímetros, según ha detallado el hospital de Quirónsalud en una nota en la que ha destacado que el parto de este bebé se ha adelantado tres semanas respecto a la fecha prevista para el nacimiento.

Los padres de Diego se llaman Jessica y Antonio Jesús, son cordobeses y ya tenían una niña, Esmeralda, de casi tres años de edad, nacida también en el Hospital Quirónsalud Córdoba.

Para estos padres, el nacimiento de Diego es "la mejor forma de empezar el año y la mayor alegría de la Navidad". El parto, atendido por la doctora María Gil y el matrón Sergio Sánchez, ha sido natural y ha transcurrido "con normalidad", y tanto la madre como el bebé se encuentran "en perfecto estado", según confirman desde el hospital de Quirónsalud, cuyo grupo hospitalario cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva.

