El primer premio de la Lotería Nacional reparte 300.000 euros en La Antilla (Huelva) y Campohermoso (Málaga)

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 26 de febrero, dotado con 300.000 euros por número, ha correspondido al 18.343, y ha tocado, entre otras localidades, en el municipio malagueño de Campohermoso y en la localidad onubense de La Antilla.

Según información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en el despacho receptor número 05920 de Campohermoso, situado en carretera Iryda esquina con Antonio Mañas, s/n.

Por su parte, otro premio ha sido vendido en el despacho receptor número 39175 de La Antilla, ubicado en avenida Castilla, 5, Bloque Galicia. Los reintegros de este sorteo correspondieron a los números 3, 9 y 2.