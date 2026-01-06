El primer premio del Sorteo de El Niño 2026 deja dos millones en Úbeda (Jaén)

Entrada al Carrefour de Úbeda donde se encuentra la Administración número 4 de Úbeda - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

ÚBEDA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 ha dejado dos millones de euros en Úbeda (Jaén) con una serie completa del número 06.703. Ha sido la Administración de Lotería número 4, situada en el Carrefour.

Diez décimos es lo que ha vendido esta administración, tal y como ha indicado a Europa Press su responsable Alejandro Balboa tras una primera evaluación. Los diez décimos se han vendido en ventanilla de forma física.

"Ha sido una gran satisfacción, el mejor regalo posible. Nos habíamos quedado con la pena de no haber dado ningún premio en el Sorteo de Navidad, pero nos ha llegado con El Niño", ha indicado Balboa.

No es la primera vez que esta administración da un premio importante en sorteos extraordinarios. Desde 2010 ha vendido series de dos premios gordos, un tercero y un quinto del Sorteo Extraordinario de Navidad, mientras que en 2024 repartió parte del tercer y primer premio de el primer premio de El Niño.

"Ha sido la mejor noticia", ha dicho el lotero, que también ha apuntado que todavía están pendientes de confirmarlo oficialmente. "Una serie seguro, pero tenemos que ver si ha podido venderse algo más", ha apuntado Alejandro Balboa.

El Carrefour de Úbeda permanece este martes cerrado por ser festivo y habrá que esperar hasta este miércoles para que la Administración número 4 cuelgue el cartel del premio y lo puedan celebrar desde allí. Mientras tanto, el lotero señala que este martes lo dedicará a responder al teléfono y a compartir la alegría por este primer premio que ha estado repartido en más de 140 puntos de la geografía española.