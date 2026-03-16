A prisión un acusado de apuñalar a un hombre tras una discusión en un pub de Córdoba

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un hombre detenido por la Policía Nacional en Córdoba como presunto autor de un delito de lesiones tras causar varias heridas con arma blanca a otro hombre en la vía pública en la zona centro de la capital cordobesa tras una discusión en un pub.

Según informa la Policía en una nota, durante la madrugada del pasado 18 de enero el Cimacc 091 recibió una llamada alertando de que un varón se encontraba tumbado en la vía pública en la zona centro de la ciudad. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde varios testigos manifestaron que el hombre había sido agredido con un arma blanca, recibiendo varias puñaladas.

A la llegada de los agentes, la víctima se hallaba sentada en la calzada, apreciándose dos heridas inciso-cortantes, una en la región torácica izquierda y otra en la zona lumbar de la espalda. La intervención de los agentes de Policía Nacional consiguió taponar la herida, impidiendo una posible hemorragia que pudiera poner en peligro su vida. Además, taponaron el resto de heridas y lo mantuvieron consciente en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes le atendieron en el lugar para posteriormente trasladarlo al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresado.

Las gestiones policiales permitieron conocer que la pelea se había iniciado previamente en el interior de un pub de la zona centro entre la víctima y el ahora detenido. Ya en el exterior, en la vía pública, se produjo una nueva discusión en el trascurso de la cual el agresor, presuntamente, asestó varias puñaladas al otro hombre, causándole las lesiones descritas.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes recabaron información y tras analizarla, lograron identificar al presunto autor de los hechos. A principios del mes de marzo, los investigadores procedieron a su localización y detención como presunto responsable de un delito de lesiones. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión.