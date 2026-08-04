A prisión acusado de robos en hoteles de Córdoba y Málaga por más de 8.000 euros y uso de tarjetas de crédito robadas

Archivo - Prisión de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza y dos delitos de estafa con tarjeta de crédito, además de encontrarse reclamado por un juzgado de Sevilla, todo ello tras robos por más de 8.000 euros en hoteles de Córdoba y Málaga y usar las citadas tarjetas de crédito robadas en una habitación de un establecimiento hotelero. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación se inició el día 18 de julio, a raíz del robo con fuerza cometido mediante la utilización de una llave falsa en la habitación de un hotel situado en la zona centro de Córdoba.

Durante las gestiones policiales, los agentes comprobaron que el autor de los hechos había sustraído previamente, de las zonas comunes del establecimiento, la mochila de un huésped, en cuyo interior se encontraba la llave de la habitación.

Posteriormente, accedió a la misma y se apoderó de documentación personal, dos tarjetas de crédito y dos teléfonos móviles. Además, se constató que habían sido realizados tres cargos en una de las cuentas asociadas a una de las tarjetas sustraídas.

Fruto de las gestiones llevadas a cabo por el grupo investigador, averiguaron la identidad del presunto autor de los hechos. De forma paralela, y en el marco de otras actuaciones policiales, determinaron que el investigado era el autor de otros dos robos con fuerza en establecimientos hosteleros de la capital cordobesa, habiendo sustraído 8.000 euros en efectivo, además de diverso material electrónico.

Asimismo, el citado individuo había cometido un hecho similar en un hotel de Málaga, donde sustrajo un dispositivo táctil portátil valorado en unos mil euros. Al detenido le constaba, además, una reclamación judicial emitida por un juzgado de Sevilla por un delito de estafa.

LA DETENCIÓN

Tras ello, el día 30 de julio, los agentes localizaron al investigado y lo detuvieron. En el registro practicado en su domicilio le intervinieron dos teléfonos móviles de alta gama y un dispositivo táctil portátil, el cual fue devuelto a su legítimo propietario.

Al respecto, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, dos delitos de de estafa y por la requisitoria judicial en vigor, decretándose su ingreso en prisión.