A prisión por agredir con una motosierra a su vecino en Dúrcal (Granada)

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DÚRCAL (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Dúrcal (Granada) a un individuo de 35 años como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir con una motosierra a otro vecino de la localidad, causándole diversas heridas de consideración.

Los hechos ocurrieron en la tarde de esta pasado jueves, sobre las 19,30 horas, cuando la Central Operativa de Servicios alertó de una agresión entre dos personas con una motosierra en la localidad.

Rápidamente, se desplazaron al lugar la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Granada y patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Armilla.

A su llegada, observaron solo a una persona con varios cortes profundos en las manos y heridas en el pecho, por lo que fue necesario su traslado al hospital PTS de Granada para asistencia médica y valoración.

Con los datos aportados por la víctima, los agentes establecieron un dispositivo de seguridad para la búsqueda en el municipio, contando con apoyo de Policía Local.

El presunto autor, conocido de los agentes por sus antecedentes policiales, fue localizado en un parque sin portar la herramienta utilizada en la agresión, procediéndose a su detención.

Finalmente, la motosierra fue hallada en un cortijo propiedad de su familia y la Guardia Civil investiga el motivo de la agresión, que podría radicar en unas desavenencias previas.

El detenido ha pasado este viernes a disposición del Juzgado de Granada, que ha determinado su ingreso provisional en prisión.