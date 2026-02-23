A prisión los dos hombres detenidos acusados del robo de una cafetería en Jaén capital

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos hombres, de 39 y 61 años, detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores del robo a punta de pistola de una cafetería del barrio de La Alcantarilla, en Jaén capital, han ingresado en el centro penitenciario tras su comparecencia ante la autoridad judicial. Para ambos, el juez decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza.

En los registros de las viviendas de los detenidos, los agentes intervinieron un arma de fuego simulada, empleada para cometer el atraco, además de parte los efectos sustraídos.

La investigación se inició a principios del mes de febrero de 2026, tras la denuncia interpuesta por el responsable de una cafetería de la capital jiennense, el cual, mientras se encontraba abriendo el establecimiento a primera hora de la mañana, fue abordado por dos individuos encapuchados, que, a punta de pistola, le retuvieron en el interior mientras sustraían la recaudación y otros efectos de valor. La víctima sufrió diversas lesiones durante el transcurso del atraco, siendo atendido posteriormente por los servicios sanitarios.

A través de la investigación llevada a cabo por los agentes de la Comisaría de Jaén, se consiguió identificar a los presuntos autores, así como localizar a los mismos en dos domicilios de la capital en los que se ocultaban.

El Juzgado de Instrucción Número Uno de Jaén autorizó las respectivas diligencias de entrada y registro, llevadas a cabo en la zona centro de la ciudad de Jaén. A los detenidos se les ha imputado inicialmente un delito de robo con violencia y otro de lesiones.