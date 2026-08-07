A prisión en Granada un joven ladrón reincidente tras cometer cuatro robos con violencia a ancianos en dos meses

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GRANADA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido en el distrito Norte de la capital a un varón de 20 años como presunto responsable de un robo con violencia al arrancarle del cuello una cadena de oro a una mujer de 66 años. Este varón ya había sido detenido en tres ocasiones más en el mes de julio por hechos similares. La autoridad judicial ha determinado su ingresado en prisión.

Según el relato policial difundido en un comunicado, los hechos se conocieron por la denuncia de la perjudicada, una mujer de 66 años, que fue abordada sorpresivamente por la espalda de forma que la sujetaron fuertemente por el cuello mientras le dieron un violento tirón de la cadena de oro con colgante que portaba. El ladrón consiguió apoderarse de la cadena provocando a la mujer erosiones en la región cervical y en un hombro.

El grupo investigador de la Comisaría del distrito Norte llevó a cabo unas pesquisas a través de medios técnicos donde pudieron identificar al autor del hecho delictivo. Se trataba de un varón conocido por las autoridades por haber realizado hechos similares durante el pasado mes de julio.

Y es que en la primera semana de dicho mes fue detenido tras ser interceptado cerca de un hospital después de robar con violencia una cadena de oro a un varón de 72 años. Días más tarde, fue autor de una tentativa de robo con violencia sobre una mujer de la misma edad a la que trató de arrancar la cadena de oro que llevaba al cuello. En aquel caso la víctima consiguió impedir la sustracción tras forcejear con el autor, sufriendo arañazos en el cuello.

En la última semana del mes, fue identificado como presunto autor de un robo con violencia a un varón de 67 años al que abordó sorpresivamente empujándolo y arrancándole de un fuerte tirón la cadena que portaba en el cuello, provocando su caída al suelo y varias lesiones.

De todos estos hechos se desprende un claro modus operandi donde este delincuente seleccionaría a personas vulnerables por su edad que portan cadenas de oro visibles, las abordaba de forma sorpresiva, habitualmente por la espalda o aprovechando un momento de distracción y ejercía una intensa violencia mediante fuertes tirones dirigidos al cuello para apoderarse de las joyas y abandonar el lugar inmediatamente.

Después del último hecho delictivo en el que fue identificado, se estableció sobre él una búsqueda policial activa. Días más tarde y, teniendo conocimiento de esta requisitoria, agentes de seguridad ciudadana localizaron a este individuo en el distrito Norte y pudieron llevar a cabo su detención.

Este varón, de 20 años de edad y con media docena de antecedentes previos, ha pasado de nuevo a disposición de la autoridad judicial, la cual ha decretado su ingreso en prisión.