A prisión un hombre con varias reclamaciones judiciales sorprendido con un arma y 8.300 euros encima

Dinero y arma intervenida por la Policía Nacional a un detenido en zona Norte. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Distrito Norte de Granada a un hombre por un presunto delito de tenencia ilícita de armas después de que fuera localizado con una pistola y 8.300 euros en una mochila. Sobre él pesaban además cuatro reclamaciones judiciales que han propiciado su ingreso en prisión.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en el distrito Norte, momento en el que una dotación de policías de paisano pidió colaboración a agentes uniformados para identificar a un individuo que les generaba sospechas.

Al percatarse de la presencia del vehículo policial, este varón emprendió la huida en dirección opuesta, haciendo caso omiso a las indicaciones a viva voz de los agentes para que detuviera su marcha.

En el forcejeo con uno de ellos, que intentó pararle y del que consiguió zafarse, se le cayó una mochila de color negro. La coordinación entre los agentes permitió que fuera interceptado.

Los agentes encontraron en la mochila documentación de otra persona que presuntamente usaba el detenido para eludir la acción de la justicia al saberse buscado por reclamaciones judiciales y órdenes de ingreso en prisión.

También localizaron en su interior un arma corta de calibre 7,65 milímetros, siete cartuchos del mismo calibre y un cargador compatible con dicha pistola. También se incautaron un teléfono móvil y 8.300 euros en 166 billetes de 50 euros.