A prisión tras intervenirle 2,8 kilos de cocaína en un trastero de Córdoba

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras la intervención en un trastero de 2,8 kilos de cocaína envasada al vacío y preparada para su distribución. La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició en el mes de septiembre, cuando los agentes detectaron movimientos del ahora detenido compatibles con la venta de droga, de modo que realizaba accesos frecuentes y de corta duración a un trastero, algo que, unido al resto de indicios, permitió considerarlo como posible punto de ocultación y manipulación de sustancias estupefacientes.

Así, en una de estas visitas 'express' al trastero, los agentes intervinieron al varón en diferentes partes de su vestimenta cuatro paquetes, dos de ellos envasados al vacío y otros dos envueltos en plástico, con una sustancia de color blanco en formato roca, que, una vez realizada la prueba de narco test, dio resultado positivo en cocaína. Estos paquetes arrojaron un peso total de 200 gramos aproximadamente.

Tras dicha actuación, registraron el citado trastero, donde localizaron 26 paquetes envasados al vacío y dos envoltorios de plástico con supuesta cocaína en formato roca, que arrojaron un peso aproximado de 2,8 kilos. También intervinieron tres básculas de precisión con restos positivos en cocaína, material de envasado, una máquina envasadora al vacío y 4.000 euros en efectivo.

De forma complementaria, se practicaron registros en el domicilio del detenido, en un segundo trastero y en una vivienda donde reside temporalmente. El conjunto de actuaciones permitió confirmar que el trastero era utilizado como lugar de almacenamiento, manipulación y preparación de la sustancia estupefaciente, constituyendo el núcleo de la actividad ilícita.

El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que acordó el ingreso en prisión del detenido.