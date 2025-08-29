A prisión tras ser sorprendido en Otura (Granada) con 87 sacos de marihuana en el coche que conducía

GRANADA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas cuando circulaba por término municipal de la Villa de Otura, en el área metropolitana de Granada, con un coche en el que fueron descubiertos 87 sacos de plástico con unos 90 kilos de marihuana. Tras pasar a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado lunes, cuando agentes del área de Investigación de la Guardia Civil en Las Gabias, en el marco de un dispositivo de vigilancia destinado a la prevención de robos en viviendas, observaron un vehículo con placa de matrícula extranjera que les infundió sospechas.

Por este motivo, los agentes investigadores solicitaron apoyo urgente para conseguir dar alcance al mismo y proceder a su identificación con una patrulla uniformada, según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa este viernes.

De este modo, las patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Armilla acudieron al lugar y lograron interceptar al turismo. Al aproximarse al vehículo para proceder a la identificación del conductor, los agentes detectaron un intenso olor procedente del interior y observaron, en el asiento delantero derecho, un saco de plástico transparente lleno de cogollos de marihuana.

Tras realizar una inspección minuciosa del turismo, se localizaron en los asientos traseros y en el maletero varias bolsas de viaje de color negro en las plazas traseras y maletero que albergaban más sustancias estupefacientes.

En total, los guardias civiles intervinieron 87 sacos de plástico transparente de iguales dimensiones, con cogollos de marihuana y un peso aproximado de 90 kilogramos; así como más de 400 euros en efectivo y un teléfono móvil.

Asimismo, se procedió a la detención del conductor de dicho vehículo por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Pasaba a disposición este pasado jueves de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión, según ha detallado la Guardia Civil.