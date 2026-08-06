La producción industrial sube un 5,8% en junio en Andalucía, dos puntos más que la media nacional

Archivo - Operaria de una cadena de productos alimentarios en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 5,8% interanual el pasado mes de junio en Andalucía, dos puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 3,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena cuatro meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y cae en otras cinco. Castilla y León (+12,4%), Madrid (+9,9%) y Castilla-La Mancha (+9,2%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Navarra, Asturias y La Rioja con retrocesos de un 7,7%, 7,7% y un 1,4%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha subido un 4,7%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,8% con un descenso del 5,7% en el caso de los duraderos y un 0% para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 8,6%; los bienes intermedios anotaron un 14,7% más y los de la energía, un 0,4% más.

DATOS NACIONALES

Asimismo, en el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 3,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 3,3 puntos el avance que experimentó en mayo.

Con el incremento interanual de junio, el más pronunciado desde el pasado mes de abril (+4,4%), la producción industrial encadena cuatro meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en junio fue resultado de los avances registrados en la producción de los bienes intermedios (+5,7%), la energía (+4,6%), bienes de equipo (+3,1%) y bienes de consumo no duradero (+1,8%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 0,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 1,1% interanual en junio, tasa dos puntos inferior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cuatro meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de junio el más moderado de los cuatro.

En términos mensuales (junio sobre mayo) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,7%, en contraste con el aumento del 1% registrado en mayo.

Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 2,5%, mientras que los bienes de equipo registraron el mayor recorte (-1,6%).