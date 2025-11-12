El profesor de Egiptología de la UJA Alejandro Jiménez publica el libro 'Descendientes de un dios menor'

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Egiptología y Arqueología de Oriente Próximo de la Universidad de Jaén, Alejandro Jiménez Serrano, ha publicado la obra 'Descendientes de un dios menor' (Editorial Dilema).

Se trata de la versión en español del libro original en inglés 'Descendants of a lesser God', del mismo autor (Universidad Americana de El Cairo, 2023), según ha informado este miércoles la UJA.

La obra arrojó "una nueva perspectiva historiográfica sobre la dinámica dinástica de las familias gobernantes asociadas con Elefantina, desde el final del Imperio Antiguo hasta el final del Imperio Medio". Dos años después, su traducción al español llega a la colección Egipto Mayor, de Editorial Dilema.

El profesor Jiménez Serrano dirige desde 2008 las excavaciones arqueológicas y la investigación interdisciplinar en Qubbet el-Hawa, en Asuán. Reconocido tras haber publicado más de una decena de libros en editoriales de todo el mundo, también es colaborador en documentales sobre el Antiguo Egipto.

Además, no solo ha escrito el libro original, sino que ha revisado y traducido la versión que acaba de salir. En este sentido, en 'Descendientes de un dios menor' analiza el origen de las elites locales de Elefantina y su papel en el comercio y las relaciones internacionales con Nubia y las regiones vecinas, desde el final del Reino Antiguo hasta el final del Reino Medio.

En este sentido, modifica las percepciones existentes sobre la vida de los altos oficiales locales entre los Reinos Antiguo y Medio e introduce nuevas pruebas que respaldan reconstrucciones más complejas de cómo el poder era ejercido por las familias de la elite.

La obra, que será presentada el próximo 11 de diciembre en la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén, ya está disponible en todas las plataformas de venta.

Editorial Dilema publica libros de historiadores y egiptólogos desde 2020, dentro de las colecciones de Cuadernos de Egiptología y Egipto Mayor. Cuenta con autores de renombre como Kara Cooney, Aidan Dodson, José Lull, Alejandra Izquierdo y José Miguel Parra, entre otros.