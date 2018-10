Profesores del CAD ven "contradicción y falta de solidez" en los argumentos de la Junta para no ofrecerles otro contrato

Publicado 24/09/2018 17:26:01 CET

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de profesorado estable del Centro Andaluz de Danza (CAD), que ha presentado una demanda contra la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) por "presunto fraude en la contratación" y con objeto de que se les reconozca su condición como trabajadores indefinidos no fijos, ve "contradicción y falta de solidez" en los argumentos del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, para no ofrecerles otro modelo de contratación.

"Lo que dijo la pasada semana en la Comisión de Cultura en el Parlamento está lleno de generalidades" porque "cuando habla de la ley de contratación, habla como de contratar a una empresa de servicios, y no lo somos, somos artistas que ejercemos como docentes, y por tanto la contratación es individual", y, además, "hemos demostrado que llevamos mucho tiempo de actividad con ellos", señalan los afectados en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, critican que el titular de Cultura "exponga que lo que hace único al CAD es que somos profesionales en activos, lo que supone un reclamo para el centro, y por otra parte, diga que es lo que hace que no nos puedan dar las condiciones laborales que pedimos, como si fuera algo incompatible, y no lo es". "Estamos allí de octubre a junio cumpliendo el horario, así que este argumento no tiene solidez", inciden.

Además, explican que aunque al principio hubo conversaciones con la Junta "no se llegó a ningún acuerdo porque ofrecían contratos de relevo, que ni siquiera nos querían dar por escrito", y, sobre las afirmaciones de Vázquez de que "los profesores habían suscrito un contrato de servicios, aceptando las condiciones y el régimen jurídico establecido", los afectados afirman que "han tenido que aceptar" los contratos ofrecidos porque "tienen que demostrar que siguen manteniendo una relación laboral con la empresa".

En cuanto a la licitación del servicio de docencia en materia de danza mediante convocatoria pública para cubrir las plazas a partir de diciembre, los afectados explican que "hace unos días se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria de una plaza que se ha quedado libre en la Aaiicc, pero lo que ofrecen es un contrato de relevo hasta 2022".

"El consejero se ha ido por los cerros de Úbeda, busca un argumento para hacer único el centro y utiliza el mismo para decir que no nos pueden dar otra condiciones", abundan los profesores del CAD, que añaden que "hay compañeros que terminan el 30 de octubre y tienen ya sus sustitutos hasta final de diciembre".

Además, señalan que el próximo 1 de octubre empieza el curso en el CAD y que "es todo muy raro", porque "no hemos recibido ninguna llamada de la empresa, cuando normalmente tendríamos que haber tenido ya alguna reunión previa". Pero, destacan, "allí estaremos el lunes a dar nuestras clases y a hacer nuestro trabajo lo mejor posible", concluyen.