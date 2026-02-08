El programa 'Empléate' de la Junta permite contratar a 31 profesionales en el Ayuntamiento de Jaén

Archivo - La viceportavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Mónica Moreno. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha destacado el programa 'Empléate' de la Junta de Andalucía, una iniciativa de ámbito regional destinada a fomentar la contratación y la inserción laboral, especialmente entre jóvenes desempleados, personas pertenecientes a colectivos vulnerables y mayores con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, y que permitirá la contratación de un total de 31 profesionales en el Consistorio.

Desde el PP han recordado que este programa cuenta con una financiación global cercana a los 297 millones de euros y se articula a través de incentivos a la contratación que facilitan a las entidades locales la incorporación de personal al cubrir parte de los costes salariales y de la Seguridad Social, impulsando así la creación de empleo estable y de calidad en los barrios de la ciudad, informa la formación en una nota de prensa.

La viceportavoz del Grupo Popular, Mónica Moreno, ha subrayado que "gracias a estos recursos de la Junta, el Ayuntamiento jiennense podrá reforzar sus servicios municipales con 31 nuevos profesionales, entre jóvenes y personas en situación de desempleo, lo que permitirá dar una mejor respuesta a las necesidades reales de la ciudad y de los vecinos".

Moreno ha explicado que el proceso se ha estructurado en dos fases, aunque el resultado final será la formalización de esos 31 contratos, y ha subrayado que las entrevistas a las personas candidatas ya han comenzado esta misma semana, tras la preselección realizada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) conforme a los criterios establecidos en la convocatoria municipal.

"Se trata de un procedimiento transparente y garantista, en el que el SAE remite al Ayuntamiento los perfiles preseleccionados de acuerdo con las bases aprobadas", ha señalado.

Desde el Grupo Popular han insistido en que el inicio de estas entrevistas supone "un paso importante y una muestra clara de la apuesta de Juanma Moreno por Jaén y por el empleo", al tiempo que han querido reconocer expresamente que estos programas autonómicos suponen un refuerzo real para la ciudad y una oportunidad que no debe desaprovecharse.

En este sentido, Mónica Moreno ha remarcado que "desde el Partido Popular insistimos en la importancia de seguir aprovechando al máximo este tipo de programas que pone en marcha la Junta de Andalucía y pedimos al equipo de Gobierno que agilice todos los trámites necesarios para que las contrataciones se materialicen cuanto antes, porque el empleo en Jaén no puede esperar y la ciudad necesita más oportunidades".