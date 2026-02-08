El programa 'La mañana de Andalucía' de Canal Sur Radio entrevista este lunes a Antonio Sanz

Antonio Sanz informa del regreso a la actividad lectiva presencial este lunes excepto en 96 centros. A 08 de febrero de 2026 en Sevilla, Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, será entrevistado este lunes, 9 de febrero, a partir de las 09,00 horas, en el magacín informativo matinal de Canal Sur Radio 'La mañana de Andalucía'.

Según ha detallado la cadena en un comunicado, el periodista Juan Carlos Vélez conversará con el consejero andaluz sobre temas de actualidad relacionados con Andalucía, especialmente de las incidencias producidas en la Comunidad por los efectos meteorológicos sufridos en los últimos días.

Antes, en el bloque informativo de 07,00 a 08,00 horas de la mañana, participarán en el programa el primer Teniente de Alcalde de Ubrique, José Antonio Bautista Piña, y el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, ambos municipios pertenecientes a la provincia de Cádiz.

De la huelga de trenes se hablará de 08,00 a 09,00 horas, con la periodista de Canal Sur Inmaculada Carrasco desplazada a la sevillana estación de Santa Justa. En ese mismo tramo horario informativo participarán en 'La mañana de Andalucía' el alcalde de Dúdar (Granada), Nicolás Raúl González, y el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila. Sobre las 08,45 horas, antes de dar paso a Antonio Sanz a las 09,00 horas, Juan Carlos Vélez entrevistará al alcalde de Córdoba, José María Bellido.

'La mañana de Andalucía', que se emite de lunes a viernes, de 05,00 a 12,00 horas, es un programa centrado en la actualidad del día, con información y análisis a través de entrevistas y debates con la participación de expertos, con espacio para el entretenimiento.