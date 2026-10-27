La programación cultural de la Universidad Popular de Jaén para otoño incluye talleres, cine, flamenco y artes escénicas

El concejal de Universidad Popular, José Manuel Higueras, presenta la programación UPM Next. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular Municipal (UPM) de Jaén ha presentado la programación cultural UPM Next para el otoño. Una iniciativa abierta a toda la ciudadanía que complementa su oferta formativa habitual con propuestas vinculadas a disciplinas como el teatro, el canto, el flamenco o el cine.

Llega tras el inicio del curso 2026-2027 del citado organismo autónomo del Ayuntamiento, que se desarrolla con la inmensa mayoría de cursos completando las plazas ofertadas y que ha registrado más de 4.100 matrículas.

El concejal de Universidad Popular, José Manuel Higueras, ha afirmado que esta programación supone "un paso más en el compromiso de la institución con una cultura abierta, participativa y conectada con la realidad creativa de Jaén".

"UPM Next no solo amplía la actividad de la Universidad Popular más allá de las aulas, sino que convierte sus espacios en lugares de encuentro, experimentación y convivencia, donde tienen cabida tanto el talento local como propuestas artísticas de otros ámbitos", ha destacado.

La programación comienza esta última semana de octubre con UP! Cinema, un ciclo, en colaboración de la Asociación Jaén Audiovisual, que recupera las proyecciones cinematográficas en la Sala Asuán mediante una propuesta de cineclub centrada en el respaldo a las producciones independientes, especialmente aquellas vinculadas al sector audiovisual jiennense.

Este miércoles tendrá lugar la primera proyección de 'Entre dos tierras', dirigido por Cristina Mediero y Álvaro Torres. El ciclo continuará el 5 de noviembre con el documental 'Benito Pérez Buñuel', de Luis Roca, y concluirá con 'Tiempo entre olivos', la última producción de Fany de la Chica, galardonada en el Festival de Cine de Sevilla.

De otro lado, la programación incorpora propuestas que exploran nuevos lenguajes artísticos y reflexionan sobre la cultura contemporánea. Es el caso de la doble actividad protagonizada por el artista multidisciplinar Ernesto Artillo.

El 29 de octubre ofrecerá la conferencia 'Imaginario para una nueva espiritualidad', centrada en las formas de religión, y, al día siguiente, impartirá el taller performativo 'En Volandas. Ejercicios de elevación hacia lo común', una actividad gratuita para la que es necesario inscribirse a través del correo electrónico inscripciones@upmj.es

Además, se ha programado Los Palos, un ciclo que consolida el flamenco como una de las principales líneas culturales de la UPM tras la buena acogida de sus dos últimas temporadas. En esta edición, la institución representará a Jaén capital dentro del 'Circuito de Flamenco Aficionado', una iniciativa compartida con Alcalá la Real, Alcaudete, Frailes, la Peña Flamenca de Torredelcampo y la de Priego de Córdoba.

El 30 de octubre, el cante, el baile y la guitarra serán protagonistas sobre el escenario de la Sala Asuán; mientras que el 12 de noviembre la Sede Sabetay se transformará en un tablao con motivo del Día Internacional del Flamenco, dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio. La velada reunirá a Victoria Romero al cante, Mamen Laguna al baile y José Antonio Hinojosa a la guitarra.

COLABORACIÓN

Otra de las apuestas de UPM Next pasa por fomentar la colaboración entre distintas disciplinas artísticas. En esta línea se enmarca el taller Cantar Mal, previsto para el 17 de noviembre e impartido por los profesores Tete Cobo y Luis Ángel Jacinto, con la participación de la actriz Amada Santos.

La actividad propone un acercamiento conjunto al canto y la dramaturgia mediante el trabajo de técnicas actorales aplicadas a la interpretación vocal y de recursos vocales trasladados al ámbito teatral.

El taller estará vinculado a la representación de 'Floren Foster', que llegará a la Sala Asuán el 20 de noviembre. La obra, escrita, dirigida e interpretada por Amada Santos, cuenta con la participación de Ana Ifigenia. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma giglon.es

La memoria histórica y la recuperación del papel de las mujeres también tendrán presencia en la agenda otoñal de UPM Next. El 19 de noviembre, el colectivo Herstóricas, especializado en la recuperación de la memoria histórica de las mujeres, desarrollará por primera vez en Jaén uno de sus paseos-taller.

Enmarcado en la programación con motivo del 25N, permitirá recorrer distintos espacios de la ciudad vinculados a la represión de las mujeres a lo largo de la historia, a partir del trabajo de investigación que el colectivo ha realizado en diferentes ciudades españolas.

ACCIÓN SONORA

Esta programación acabará el 27 de noviembre con Acción Sonora, un taller dirigido por el experto Antonio Blanca que volverá a reunir a la comunidad joven en torno a la experimentación con el sonido. La propuesta partirá de la realización de grabaciones de campo por diferentes espacios de la UPM para elaborar un mapa sonoro de la institución.

Posteriormente, mediante distintos procesos tecnológicos, los sonidos recopilados se transformarán en composiciones que se mostrarán al público al término de la jornada, en un espacio concebido para ofrecer una experiencia sonora abierta y participativa.

"Queremos que la Universidad Popular sea mucho más que un espacio de formación: queremos que sea un lugar vivo, abierto a la ciudad, donde sucedan cosas, se generen ideas y la cultura se convierta en una experiencia compartida", ha concluido Higueras.

Toda la información sobre la programación de UPM Next, así como los detalles de las actividades, inscripciones y matrículas, puede consultarse en la página web de la Universidad Popular Municipal, upmjaen.es.