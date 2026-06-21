La proliferación de motos acuáticas aumenta las sanciones en el litoral granadino

Archivo - Moto acuatica. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La proliferación de motos de agua en el litoral granadino "preocupa" a la autoridad marítima y a algunos municipios como Almuñécar, que las vigila incluso con drones por los perjuicios que ocasionan al resto de usuarios cuando no cumplen las normas.

De hecho, desde hace unos años las denuncias a motos náuticas han aumentado "considerablemente" y solo en el pasado ejercicio se impusieron 59 sanciones, según ha relatado a Europa Press el capitán marítimo de Motril, Fernando Ramos Corona.

La infracción que más se repite y la más grave es la relacionada con la navegación en zonas de baño con conducción temeraria. Buena parte de las sanciones también se producen por conducir la moto en zona de baño y en canales náuticos a velocidad superior a la permitida, a lo que se suma el agravante de acercarse a menos de 50 metros a otras embarcaciones.

Las sanciones suelen rondar los 3.000 euros como mínimo pero pueden llegar a alcanzar los 180.000 en casos muy graves como accidentes con otras embarcaciones por imprudencia. Las deficiencias en los elementos de seguridad y el consumo de alcohol también se controlan en el agua.

Las zonas de La Herradura, La Playa de Velilla en Almuñécar y Calahonda son las que cuentan con mayor presencia de motos náuticas en periodo estival.

La vigilancia corresponde al Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, a la Patrulla Fiscal de Fronteras de la Guardia Civil. En los últimos años, la Policía Local de Almuñécar está desplegando un operativo especial de vigilancia soportado por drones para contribuir al buen uso de las playas de su competencia.

Estas aeronaves no tripuladas hacen fotografías a la embarcación que está cometiendo la infracción y la Capitanía Marítima aplica la sanción. El capitán marítimo de Motril explica que un problema generalizado de las motos de agua es que "hay mucha inexperiencia" y la gente no sabe manejarlas.

De hecho, desde Marina Mercante se está estudiando la legislación para endurecer los requisitos para obtener la titulación en lo que a la parte práctica se refiere.