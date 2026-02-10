Protección Civil pide extremar las precauciones ante el "incremento notable" del caudal del Genil en Granada

Río Genil a su paso por Granada el pasado 5 de febrero - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Granada ha pedido extremar las precauciones este martes por la tarde por la previsión de un "incremento notable" del caudal del río Genil a su paso por la ciudad, si bien ha señalado que la situación no es de peligro. La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, se ha hecho eco de este aviso que se produce con motivo del desembalse de Canales.

En un mensaje a través de las redes sociales, consultado por Europa Press, ha detallado que la previsión, a partir de las 16:00 horas, no supone una situación de peligro en tanto el caudal estimado será inferior a 50 metros cúbicos por segundo.

Se recomienda, como ha incidido Carazo también a través de sus redes sociales, "mantener la precaución en zonas próximas al cauce del río y evitar el acceso a orillas y zonas inundables", se agrega desde Protección Civil que continuará informando a través de los canales oficiales ante cualquier novedad.