La provincia de Jaén cuenta con más de 200.000 animales de compañía registrados, un 6,6% más que en 2024

JAÉN 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén registra un total de 200.181 animales de compañía, lo que supone el 6,6 por ciento más que en 2024 cuando a fecha de diciembre el dato era de 187.751. Asimismo, el número actual representa el 7,9 por ciento de la comunidad autónoma de Andalucía, que cuenta con más de 2,5 millones, según los datos facilitados desde la Junta de Andalucía a Europa Press, actualizados a fecha de 17 de septiembre.

De esos 200.181 animales de compañía actualmente registrados en la provincia, 181.7383 son perros. A los perros le siguen en número, aunque en mucha menor cantidad, los gatos, con 17.162 y los hurones, con 1.100, mientras que se registran 136 mascotas de otra índole.

Los canes también son los animales mayoritarios en los hogares andaluces, con un total de 2.120.746 de los 2.526.132 animales registrados (perros, gatos, hurones y otros), esto es, el 83,9 por ciento del total.

Según los datos del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta (RAIA), el mayor número de animales domésticos por provincias lo concentra Málaga, con 552.679. Huelva es la que menos tiene, con 166.361. No se incluyen en las datos estadísticos los animales de más de 15 años que no consten que se hayan vacunado de rabia en los dos últimos años, en virtud de la normativa vigente en Andalucía.

Por otra parte, de los más de 2,1 millones de perros en Andalucía, 69.375 son de las razas catalogadas potencialmente peligrosas (PPP) como son las denominadas Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu o Doberman.

Málaga es también la provincia con más perros en total según el RAIA, con 436.486, siendo Sevilla la segunda (434.924) y Cádiz la tercera (300.211); también en lo que respecta a los felinos, se mantiene el mismo orden: Málaga (112.592); Sevilla (73.608) y Cádiz (67.537).

En Jaén, hay contabilizados 3.674 PPP y en 2024 había registrados 3.631, siendo mayoritarios al cierre del año pasado los American Staffordshire Terrier, seguidos de los Pitt Bull Terrier.

La inscripción de los animales en el RAIA constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El RAIA incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.