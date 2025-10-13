La provincia de Jaén registró en agosto casi 88.800 viajeros, con bajada del 1,12% pero aumento de pernoctaciones

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén registró el pasado agosto 88.785 viajeros, lo que supone un descenso del 1,12 por ciento con respecto al mismo mes de 2024. No obstante, las pernoctaciones aumentaron un 1,53% hasta 217.554.

Unos datos que "sugiere estancias más prolongadas", según indica el informe mensual del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Provincia de Jaén, consultado por Europa Press. En este análisis, elaborado por la Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén, se precisa que la única evolución positiva en el número de viajeros se ha registrado en los apartamentos turísticos, con subidas del 14,47% en viajeros (9.571) y del 21,60% en pernoctaciones (34.030).

Tanto los establecimientos hoteleros (-0,87%), como campings (-3,33) y los alojamientos de turismo rural (-20,85) muestran disminuciones en el número de viajeros, que fueron 57.597, 17.392 y 4.225, respectivamente. Y también en el número de pernoctaciones, salvo en los establecimientos hoteleros, con un 2,11% más, "lo que compensó parcialmente la caída de la demanda".

En cuanto a la estancia media, el informe del SIT recoge en agosto "una ligera mejora" en la provincia, con 1,95 noches por viajero, un tres por ciento más que en el mismo mes del año anterior. También se dio en algunos de los principales destinos turísticos, como Cazorla --aumento del 1,9% hasta alcanzar las 2,65 noches-- o Úbeda, con subida del de 8,6% hasta 1,80 noches.

Esa estancia media ha sido más elevada en campings (3,16 noches), alojamientos de turismo rural (3,78) y apartamentos turísticos (3,56), superando ampliamente a la registrada en establecimientos hoteleros (1,95 noches). Aunque sube en los hoteles un tres por ciento respecto a 2024, "siguen siendo la opción con menor permanencia, consolidándose el resto de alojamientos como las modalidades con viajeros que más prolongan su visita".

El grado de ocupación por plazas también mejoró a nivel provincial (3,4% más), situándose en el 42,9%, mientras que la ocupación por habitaciones se incrementó en 5,3 puntos hasta el 46,9%. El estudio mensual del SIT analiza, igualmente, los indicadores de rentabilidad del sector hotelero. La tarifa media diaria (ADR) en los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén aumentó un 7,95%, pasando de 66,72 a 72,02 euros.

En el caso de los ingresos por habitación disponible (RevPAR por sus siglas en inglés), crecieron un 13,90% y alcanzó los 33,06 euros, "gracias al incremento de precios y a la estabilidad en la ocupación". Por otra parte, el informe examina el alojamiento en plataformas de economía colaborativa en los cinco municipios que presentan más actividad en este ámbito.

La ciudad de Jaén (170), Cazorla (181) y La Iruela (109) fueron los destinos con mayor oferta disponible de casas completas, con incrementos del 32,81, 15,29 y 14,74 por ciento, respectivamente. Le siguen Úbeda (97) y Baeza (62), con bajadas del 6,73 y el 10,14% frente a agosto del año pasado.