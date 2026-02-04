La provincia de Jaén sigue pendiente de los ríos, con aviso rojo en el Guadalquivir en Villanueva de la Reina

Imagen de archivo del río en el Puente Jontoya. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén continúa muy atenta este miércoles de los posibles efectos de la borrasca Leonardo, con una especial atención a los ríos, con aviso rojo por riesgo de desbordamiento en Villanueva de la Reina.

Tras una noche relativamente tranquila --en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) subió a naranja, hasta las 9,00 horas, el nivel de aviso por fuertes vientos en la capital y montes y en el extremo sur del Valle del Guadalquivir-- se sigue pendiente de las precipitaciones y las consecuencias que pudieran tener en los cauces.

Y ello, teniendo en cuenta que llueve sobre mojado con la concatenación de borrascas que, desde la semana pasada, ha dejado mucha lluvia en el territorio jiennense. Durante este miércoles, buena parte de está en aviso amarillo, debido a peligro bajo por precipitaciones, mientras que en la zona de Cazorla y Segura es naranja por riesgo importante.

En este contexto, los ríos son un punto de especial vigilancia en la provincia, donde hay uno que presenta nivel rojo, el Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina, según recoge en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, consultado por Europa Press.

También ha estado en ese nivel de riesgo máximo por desbordamiento el río Quiebrajano a su paso por Puente Jontoya, en Jaén, si bien ha bajado ya a naranja. Se trata de una de las áreas residenciales, en su mayoría pendientes de regularizar, situadas en la vega de los ríos, los denominados Puentes.

Suponen uno de los principales focos de preocupación en la capital, dado que por ellas pasan varios ríos, cuyo aumento de caudal pueden provocar daños. De hecho, es una de las zonas donde la Junta envió en la noche de este martes un mensaje ES-Alert a la población por peligro de inundación.

La noche en estas áreas ha sido tranquila, según fuentes del Ayuntamiento, desde el que se ha apuntado que son unas 200 viviendas las que ubicadas en las zonas que se pueden ver más afectadas. En muchos casos, son segundas residencias y no todas habitadas durante todo el año, de manera que los propios vecinos, como medida de prevención, optan por dejarlas en este tipo de situaciones.

Por otra parte, en lo que a riesgo hidrológico se refiere, aparecen en el citado SAIH diversos puntos en la provincia de Jaén con nivel amarillo, como el río Guadalquivir a su paso por Mengíbar y Mogón, o el Jándula.