El próximo miércoles finaliza plazo para solicitar ayudas del Programa 2% Cultural para la rehabilitación del patrimonio

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 18 de febrero, finaliza el plazo para presentar proyectos a la nueva convocatoria de ayudas del Programa 2% Cultural, abierta el pasado 15 de diciembre y cuyo objetivo es "garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, contribuyendo a la generación de actividad, la creación de empleo y la regeneración de los entornos urbanos y rurales".

Tal y como ha emitido la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, en la comunidad, desde 2018, el Gobierno está promoviendo una serie de programas de financiación para conservar el patrimonio monumental andaluz, entre los que se encuentran los 121 millones de euros del 2% Cultural, 42,9 millones para la mejora de patrimonio histórico con fin turístico, 8,5 millones destinados a la rehabilitación de paradores y nueve millones más para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Andalucía --Córdoba, Úbeda y Baeza--, lo que suma 181 millones de euros.

Esta nueva convocatoria, dotada con 80 millones de euros, se dirige especialmente a bienes de titularidad y uso públicos, que sean Bien de Interés Cultural, cuenten con una protección equivalente, formen parte de conjuntos históricos catalogados como tales o estén incluidos en los Planes Nacionales de Patrimonio. Se puede acceder a la convocatoria a través de 'https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2025-46003'.

Por otro lado, las solicitudes deberán presentarse por medios telemáticos a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, accesible a través de 'https://mivau.sede.gob.es/procedimiento/portada?idProc=13336...'.

El desarrollo del Programa 2% Cultural propone un modelo de actuación de amplio contenido social, basado en criterios como el soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra pública; se recupera el Patrimonio Cultural Español, respetando el legado recibido y propiciando el sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo propio; se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al Patrimonio; se genera empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los elementos patrimoniales recuperados; y se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad.

Desde la puesta en funcionamiento del Programa del 2% Cultural, y tras las 57 ayudas concedidas mediante la aprobación de la Primera Resolución Parcial Definitiva de la convocatoria 2023, son ya 1.294 los proyectos financiados con este programa.

En suma, hasta la fecha, la Administración General del Estado ha invertido más de 805 millones de euros en la recuperación del patrimonio a través de este programa, una cifra que se incrementará en 80 millones de euros tras la publicación de esta nueva convocatoria de ayudas.