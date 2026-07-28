El Proyecto 'Campiña Sur Activa 2030: Salud, Comunidad y Territorio' recibirá 276.000 euros

El presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha sido propuesta como beneficiaria de una subvención de 276.000 euros dentro de la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de transformación territorial y lucha contra la despoblación promovidos por entidades locales, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según ha informado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, la ayuda concedida, que va a permitir poner en marcha el proyecto 'Campiña Sur Activa 2030: Salud, Comunidad y Territorio frente a la Despoblación', es "una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida y reforzar el arraigo de la población en los municipios de nuestra comarca y supone un respaldo al trabajo que venimos realizando desde la mancomunidad para generar oportunidades, mejorar la calidad de vida de los vecinos y demostrar que la cooperación entre municipios es la mejor herramienta para afrontar los desafíos del medio rural".

Así lo ha destacado el presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, quien ha subrayado también que "este nuevo proyecto no es únicamente un programa de actividades deportivas o de ocio, sino un plan integral que apuesta por la salud comunitaria, la cohesión social y el bienestar emocional como elementos fundamentales para fijar población y hacer nuestros pueblos más atractivos para vivir".

El proyecto nace con el objetivo de combatir algunos de los principales retos demográficos del medio rural, como el envejecimiento, el aislamiento social, el sedentarismo o la falta de alternativas comunitarias de ocio saludable.

Para ello, contempla un amplio programa de actuaciones, desde un modelo de coordinación supramunicipal que permitirá optimizar recursos y garantizar una oferta estable y homogénea en los municipios participantes, que incluirá actividades deportivas dirigidas a todas las edades, rutas de senderismo y marcha nórdica, gimnasia de mantenimiento y ejercicio físico adaptado, acciones de promoción del bienestar emocional y prevención de conductas adictivas, así como iniciativas destinadas a combatir la soledad no deseada y fomentar la convivencia entre generaciones.

La resolución provisional sitúa también entre las entidades beneficiarias de la provincia de Córdoba a la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, que ha obtenido una ayuda para desarrollar un proyecto de dinamización turística comarcal.

Miguel Ruz ha señalado a este respecto que "esta nueva subvención consolida la capacidad que tienen las mancomunidades para captar recursos de otras administraciones y transformarlos en proyectos útiles para el territorio, como muestra de que cuando existe planificación, colaboración entre ayuntamientos y una estrategia clara de desarrollo comarcal, llegan los resultados, y es importante resaltar que diferentes territorios cordobeses puedan acceder a recursos estatales destinados a combatir la despoblación y promover un desarrollo rural sostenible e innovador".

La propuesta de resolución publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene carácter provisional y abre ahora el correspondiente trámite de audiencia previo a la resolución definitiva.