Proyecto Hombre atiende a más de 900 personas y forma a más de 3.000 jóvenes en prevención durante 2024 en Córdoba

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Hombre Córdoba, en su 31º aniversario, ha presentado este viernes su Memoria Anual 2024, documento en el que se pone de manifiesto la atención a más de 900 personas, además de llegar a más de 3.100 jóvenes mediante acciones de prevención, sensibilización y formación en centros educativos y espacios comunitarios.

Según ha indicado Proyecto Hombre en una nota, la presentación de la memoria ha tenido lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur con la participación de Berta Aparicio, gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS); María Jesús Botella, delegada de Salud y Consumo de la Junta; Jesús Manuel Coca, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, y del director-presidente de Proyecto Hombre Córdoba y provincia, Jesús Tamayo.

El documento refleja un año de "crecimiento sostenido e innovación metodológica, en el que la entidad ha fortalecido su modelo de intervención biopsicosocial y su red de atención en Córdoba y provincia". Además, durante 2024 se han consolidado los programas de tratamiento, prevención, inserción sociolaboral y apoyo familiar, con una atención centrada en la persona y una mirada integral hacia la salud mental, la igualdad y la inclusión social.

Proyecto Hombre Córdoba mantiene un sistema diversificado de recursos que incluye el Programa Base, el Programa Activ@ para adolescentes y familias, Apoyo/Concili@, el Programa de Reducción de Daños y la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, referente nacional en el ámbito penitenciario.

La entidad también ha desarrollado programas específicos de intervención social como el Centro de Día para Personas sin Hogar, que ofreció atención a 176 personas usuarias durante las alertas climáticas, además de iniciativas de sensibilización y prevención como Trébol, Cuenta Contigo, Taseval y Regenerar.

En el ámbito de la inserción sociolaboral, el programa 'Insola+' y los itinerarios individualizados de integración han permitido que numerosas personas usuarias accedan a formación, prácticas o empleo, reforzando su autonomía y la sostenibilidad de su proceso de cambio.

La prevención sigue siendo una línea estratégica para la entidad que, a lo largo de 2024, ha desarrollado talleres en centros educativos y con Ampas, campañas sobre consumo de cannabis y acciones en el entorno laboral, además de la celebración del IV Cross Solidario Entre Castillos.

Durante 2024, Proyecto Hombre Córdoba ha reforzado su presencia en la provincia con actuaciones en municipios como Bujalance, Cañete de las Torres, La Rambla, Cabra y Montoro, y con la apertura de un nuevo recurso en Hinojosa del Duque, destinado a mejorar la atención en la zona norte de la provincia de Córdoba y facilitar el acceso a los programas de tratamiento y prevención.

Además, cabe destacar que más de 200 personas voluntarias han colaborado activamente en los distintos dispositivos de Proyecto Hombre Córdoba, tanto en el acompañamiento terapéutico como en tareas logísticas y de apoyo comunitario.

La Memoria 2024 concluye con una valoración "muy positiva del ejercicio", señalando el crecimiento en número y diversidad de personas usuarias atendidas y la consolidación del modelo de trabajo en red. Durante el pasado año, Proyecto Hombre Córdoba atendió a "más de 900 personas a través de sus distintos programas terapéuticos y recursos de apoyo, y llegó a más de 3.100 jóvenes mediante acciones de prevención, sensibilización y formación en centros educativos y espacios comunitarios".

Los principales retos para 2025 se centran en la innovación terapéutica, la salud mental, la prevención con jóvenes y familias y el fortalecimiento de la red provincial. Treinta y un años después de su creación, Proyecto Hombre Córdoba continúa siendo un referente en la atención a las adicciones y en la promoción de la salud integral, reafirmando su compromiso con una sociedad más solidaria, justa y saludable.