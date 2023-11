Un proyecto de Loyola estudiará cómo mejorar la apnea obstructiva del sueño en mujeres con hábitos de vida saludables

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola, Almudena Carneiro Barrera, ha sido beneficiaria de una beca Leonardo otorgada por la Fundación BBVA para desarrollar durante los próximos dos años el proyecto titulado 'Intervención interdisciplinar de la pérdida de peso y el estilo de vida en la apnea del sueño obstructiva en mujeres: Interapnea-Women ensayo clínico aleatorizado'.

El estudio realizará una intervención interdisciplinar de ocho semanas para la pérdida de peso y cambio de hábitos de vida con una muestra exclusiva de unas 180 mujeres de entre 18 y 65 años reclutadas de las provincias de Sevilla y Granada con un diagnóstico clínico de apnea obstructiva del sueño de moderada a grave, según informa en una nota de prensa la Universidad Loyola.

En el proyecto, además de la Universidad Loyola, participarán la Universidad de Granada y los hospitales públicos Virgen de la Macarena, Virgen de Valme (Sevilla) y Virgen de las Nieves (Granada). Además de Almudena Carneiro participarán los investigadores de la Universidad Loyola Pablo Galán López, José Juan Gil Cosano, Lennert Goossens y Cristian Manuel Olarte Sánchez.

Este proyecto ha sido seleccionado junto con otros 57 trabajos abordados por investigadores y creadores culturales que se encuentran en estadios intermedios de su carrera, en los que podrán desarrollar y gestionar un proyecto personal con la mayor flexibilidad, un rasgo esencial de las Becas Leonardo.

Se trata de una convocatoria de carácter abierto y altamente competitivo: en 2023 se han presentado 1.116 candidaturas evaluadas por los 94 expertos que han formado parte de las diez comisiones --una por cada categoría-- que operan con el máximo rigor e independencia. El programa abarca un amplio abanico de áreas de la ciencia y la cultura que incluye ciencias básicas; biología y biomedicina; ciencias del medio ambiente y de la tierra; ingenierías; ciencias de la computación y ciencias de datos; ciencias sociales; humanidades; artes plásticas; música y ópera; y creación literaria y artes escénicas.

HÁBITOS SALUDABLES CONTRA LA APNEA DEL SUEÑO

El estudio pretende ser la continuación del proyecto 'Interapnea, Interapnea' llevado a cabo entre los años 2019 y 2020, que demostró por primera vez en la historia que la apnea obstructiva del sueño se puede curar gracias a intervenciones interdisciplinares relacionadas con la pérdida de peso y cambio de hábitos de vida relacionados con la nutrición, el ejercicio físico o el abandono del consumo de alcohol y tabaco.

El citado proyecto demostró que la pérdida de peso y el cambio de hábitos de vida durante ocho semanas resultó eficaz para la mejora de la gravedad de la apnea obstructiva del sueño. Este trabajo consiguió que, a los seis meses de intervención, un 62% de los pacientes recibieran el alta médica y dejaran de utilizar la CPAP, la máquina que usa presión de aire leve para mantener las vías respiratorias abiertas al dormir.

Esta primera fase sólo pudo realizarse con hombres, por motivos de diferencias en el fenotipo de la apnea, por lo que Interapnea-Women quiere evaluar la eficacia de esta misma intervención en mujeres adultas con esta afección.

Para llegar a estos resultados, la investigadora llevó a cabo un ensayo controlado aleatorizado con una muestra de 89 hombres de entre 18 y 65 años con un índice de masa corporal de superior a 25 kg/m2 y apnea obstructiva del sueño moderada-grave. Los participantes se asignaron aleatoriamente a un grupo de tratamiento estándar (presión positiva continua; CPAP por sus siglas en inglés) o a una intervención de pérdida de peso y cambio de hábitos de vida combinada con el tratamiento estándar.

Los resultados demostraron que seis meses después de la intervención los pacientes obtuvieron mejoras clínicamente significativas y sostenibles tanto en la gravedad de la enfermedad como en las comorbilidades, mejorando sustancialmente los índices de apnea y otras múltiples variables relacionadas con la salud física, psicológica y calidad de vida. Más del 60% de los pacientes recibieron el alta médica y pudieron dejar de utilizar la CPAP, el único tratamiento que se aplica hasta el momento para tratar esta enfermedad.

La apnea obstructiva del sueño se considera actualmente un problema de salud que afecta hasta al 38% de la población general adulta, siendo más prevalente en hombres que en mujeres. Investigaciones y tratamientos como este pueden suponer una importante estrategia para abordar esta enfermedad cada vez más preocupante y más común en la población.

Sobre Almudena Carneiro

Almudena Carneiro Barrera nació en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) en 1991. Es graduada en Psicología con Master Universitario en Psicología General Sanitaria, ha centrado su carrera académica en estudiar cómo determinadas intervenciones interdisciplinares (ejercicio, nutrición y sueño) pueden mejorar y tratar enfermedades comunes, como la apnea obstructiva del sueño (AOS). Ha sido seleccionada para los contratos Juan de la Cierva Formación 2021, Margarita Salas y Sara Borrell 2022.

Carneiro es investigadora en Psicología en la Universidad Loyola y recientemente publicó su artículo 'Interdisciplinary weight loss and lifestyle intervention for obstructive sleep apnoea: the Interapnea randomised clinical trial' en la revista científica British Journal of Sports Medicine, número uno en el mundo de Ciencias del Deporte y Salud. Con esta publicación, la revista otorgó al estudio la mención 'PhD Academy Award', lo que supone un reconocimiento al estudio como una de las mejores tesis del mundo en este campo.