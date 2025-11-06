PSOE-A: "Ni con 20 ceses podrá tapar" Moreno que es el "único responsable" de la "crisis" de los cribados de cáncer

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha avisado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de que "ni con 20 ceses" como el del ya exdelegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, podrá "tapar" que él es el "único responsable" de la "crisis" surgida en torno a los cribados de cáncer en la sanidad andaluza.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, se ha pronunciado así al hilo del relevo que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este miércoles en la delegación territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, que ahora va a pasar a dirigir la que era concejal del PP en el Ayuntamiento hispalense Silvia Pozo, en sustitución de Manuel Molina, que antes de delegado fue gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, centro en el que se ha concentrado la mayor parte de los fallos detectados en el programa del cribado de cáncer de mama, según la Junta.

Mario Jiménez se ha referido a ese "cese" del delegado de Sevilla y ha señalado que desde la Junta no cesan a Manuel Molina "exigiéndole responsabilidades", sino "para impedir que el Parlamento de Andalucía pueda llamarlo a comparecer si no se constituye la comisión de investigación" que sobre los cribados de cáncer han solicitado en la Cámara autonómica los grupos de oposición de izquierda, esto es, el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante.

En esa línea, ha señalado que el PP-A "sabe" que desde el Grupo Socialista habían anunciado que solicitarían la comparecencia de Manuel Molina "en la comisión de Salud" del Parlamento, "y para que no pueda comparecer lo han cesado", ha añadido Mario Jiménez antes de advertir de que "ni con ese ni con 20 ceses Moreno Bonilla puede tapar la responsabilidad de lo que ha ocurrido con la gestión del cáncer en Andalucía, que tiene un único responsable" que es "el presidente de la Junta", según ha sentenciado.

Así, el portavoz socialista ha sostenido que "hasta que no cese" el propio Juanma Moreno "no se habrán depurado las responsabilidades de esta gestión negligente, de esta negligencia criminal que se va a llevar por delante, si no se ha llevado ya, la vida de personas en Andalucía que no han encontrado en el sistema sanitario público la respuesta, el tratamiento que podían haber tenido" y haberles "salvado de una enfermedad".

ENMIENDA AL PRESUPUESTO 2026

Por otro lado, el diputado socialista ha anunciado que su grupo va a presentar este jueves --cuando vence el plazo para ello-- una enmienda de totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2026, que, según ha denunciado, "no cumple ni con las promesas más inmediatas" del presidente de la Junta y de su "escudero" Antonio Sanz --consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias-- en relación a "los supuestos planes de choque que se iban a activar para combatir la crisis de la gestión del cáncer en Andalucía".

De esta manera, el proyecto de Presupuestos "pone al descubierto la inmensa mentira e inhumanidad de un gobierno que sigue mintiendo con la gestión del cáncer en Andalucía", según ha aseverado Mario Jiménez, que ha señalado que de las cuentas que ha diseñado la Junta para el próximo ejercicio se infiere que desde la administración autonómica sólo van a contratar a "288 médicos de los 1.200 a los que se habían comprometido".

El representante del PSOE-A ha señalado así que los Presupuestos de 2026 son "una enmienda a la totalidad a las promesas" de Moreno sobre "la gestión del cáncer en Andalucía", y "no pueden salir adelante porque significaría que no se va a hacer nada de verdad" en esa materia en la comunidad autónoma.

También ha opinado que estos Presupuestos "perpetúan el modelo de maltrato" de la Junta "a los profesionales sanitarios, que están exhaustos", y a quienes "no se les retribuye correctamente, no se les garantiza un trabajo en condiciones para poder atender de verdad a los pacientes", según ha censurado.

CRÍTICA A DECLARACIONES DE CARMELO ROMERO (PP)

"Quien concibe la sanidad como un negocio no atiende ni a los profesionales sanitarios ni a los pacientes como se merecen", según ha abundado Mario Jiménez, que en ese punto ha querido "llamar la atención sobre un nuevo caso de falta de humanidad y de empatía" en el seno del PP, en referencia a unas declaraciones del senador y exalcalde de Palos de la Frontera (Huelva) Carmelo Romero, que "acusó directamente a los profesionales sanitarios de la crisis del cáncer en Andalucía y dijo en un medio de comunicación que quienes deberían dimitir son los propios profesionales sanitarios" por lo sucedido con los cribados.

"Lo dijo y se quedó tan pancho", ha señalado el portavoz socialista, que ha agregado que Romero "es conocido por ser un lenguaraz y una persona que se expresa de una manera dañina y sin capacidad de empatía con los demás", además de ser "un alto dirigente" del PP en Andalucía y "senador del Reino" de España, "nada más y nada menos".

Por ello, el representante del PSOE-A ha emplazado a Juanma Moreno a que "rectifique públicamente" a Carmelo Romero, y que este último "salga públicamente a pedir perdón a los profesionales sanitarios y, si no lo hace, que presente su dimisión", porque "no es posible que un representante del pueblo pueda demostrar esta inhumanidad, esta falta de empatía a los profesionales sanitarios".

Mario Jiménez ha agregado que "el problema" que hay detrás de las palabras de Carmelo Romero es que siguen "el argumentario interno del PP con esta crisis", de la que entienden los 'populares' que "los culpables son las personas que han enfermado de cáncer o los profesionales sanitarios", y no quienes gobiernan en la Junta "ni toda esa cohorte de directivos del SAS incapaces de gestionar correctamente la sanidad pública de Andalucía", ha agregado.

Finalmente, Mario Jiménez ha criticado que Juanma Moreno vino a decir el pasado lunes en la presentación del libro que ha publicado --'Manual de convivencia. La vía andaluza'-- que "sus esfuerzos en sanidad" eran "to pa ná"--, con lo que "demuestra inhumanidad, y que, para él, lo importante de su gestión no son los beneficiarios o receptores" de la misma, "sino él mismo".

Según ha criticado el portavoz socialista, con ese mensaje, el presidente de la Junta y del PP-A vino a decir que "todos sus esfuerzos" en materia de sanidad son para "nada porque los ciudadanos no saben valorar lo que está haciendo".

"Demuestra (Juanma Moreno) un hartazgo de un presidente que en el fondo desprecia a los ciudadanos para los que tiene que administrar política"; "una falta de empatía con los problemas de los ciudadanos que él mismo ha gestionado y ha generado, y una falta de autocrítica impresentable", según ha abundado Mario Jiménez, quien ha concluido incidiendo en denunciar la "actitud inhumana, falta de empatía, de compromiso, de preocupación real y de responsabilidad del presidente de la Junta en la gestión sanitaria".