PSOE-A, en el 25N: "Lo que rompe España son los 1.237 asesinatos de mujeres y el cinismo de los negacionistas"

JAÉN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

"La violencia machista no soporta ni más cinismo, ni más hipocresía, ni poses ensayadas". Así lo ha asegurado este sábado la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, quien ha participado en Jaén junto a la secretaria de Igualdad y parlamentaria autonomómica, Mercedes Gámez, en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Férriz y Gámez han subrayado la importancia de no negar esta lacra para poder pararla. La número dos de los socialistas andaluces ha remarcado que "lo que verdaderamente rompe España son los 1.237 asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, o los 49 asesinatos de hijos de esas mujeres o los cientos de hijos e hijas que quedan huérfanos de esos asesinatos machistas", según una nota de este partido.

Y en consecuencia, "en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, no cabe que nadie pueda negar esta violencia con estos datos tan sumamente graves e intolerables, que resquebrajan absolutamente todo un país y a todos los que vivimos en él".

Ha recordado que "son muchas las cosas que contribuyen a que no haya igualdad en este país". Así, ha destacado que cuando la Junta de Andalucía no ejecuta nada más que el 34% del dinero destinado a luchar contra la violencia machista, "desde luego no está favoreciendo la igualdad".

O cuando se mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar, o cuando se le quita el dinero a asociaciones de mujeres, fundamentalmente en el ámbito rural, que ayudan a luchar contra esta lacra y sin embargo se le da a asociaciones antiabortistas que hostigan y amedrentan a mujeres que ejercen libremente su derecho, tampoco no se contribuye a la igualdad.

Férriz ha recriminado también otras decisiones políticas como "cuando se quitan concejalías y consejerías de Igualdad o cuando se firman pactos vergonzantes para negar la violencia machista no se contribuye a la igualdad", lo que sucede también "cuando un maltratador se sienta en el Congreso de los Diputados" o "cuando una concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén da pábulo a las denuncias falsas".

"Por eso no cabe más hipocresía ni más cinismo. Esto te lo crees, lo defiendes y luchas contra todas tus fuerzas o desde luego no estás haciendo nada más que una pose ensayada que no se merecen absolutamente ninguna de las mujeres e hijos asesinados. Por eso la violencia machista mata, los que la niegan matan y los que blanquean a los que la niegan, también matan", ha subrayado la vicesecretaria general del PSOE-A.

"VAMOS A PARAR EL NEGACIONISMO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE andaluz ha remarcado la participación socialista en las concentraciones de este sábado "para decir alto y claro que estamos en contra de todas las violencias hacia las mujeres, desde las más graves, que son esos asesinatos de mujeres y de sus hijos e hijas, a cualquier otro tipo de violencia, la sexual, la que se ejerce a través de las redes sociales o la violencia que nos encontramos día a día en nuestras calles, que es la punta del iceberg del machismo en nuestra sociedad".

"Decimos bien alto y bien claro que la violencia existe, que está a nuestro alrededor y no debemos permitir que se niegue, porque la negación de la violencia es darle pábulo a los violentos, a los machistas y a todas las vulneraciones de derechos de las mujeres", ha insistido Mercedes Gámez, que ha criticado cómo se niega por parte de algunos gobiernos y responsables políticos.

"Decir bien alto y bien claro que no están solas y que el negacionismo lo vamos a parar porque la violencia de género la vamos a parar", ha concluido.