PSOE-A achaca a Moreno "la política de derecha de toda la vida del PP" y él le afea su oposición de "tierra quemada"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de practicar "la política de derecha de toda la vida del Partido Popular", mientras que el también líder de los 'populares' andaluces ha denunciado la política de oposición "de tierra quemada" que, en su opinión, lleva a cabo el PSOE-A.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha reprochado al presidente de la Junta que, desde el último debate que ambos mantuvieron en la Cámara, "hace 25 días, han fallecido 400 personas" sin obtener "la ayuda a la dependencia en Andalucía", pese a que al presidente "se le llena la boca diciendo que tiene el Presupuesto más grande de la historia de Andalucía", y de haber recibido "del Gobierno de España 53.800 millones de euros más" de lo que recibía la Junta en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.

La portavoz socialista ha insistido en preguntar al presidente de la Junta "por qué sigue muriendo la gente esperando la ayuda a la dependencia" en Andalucía si Moreno "presume de tener un Presupuesto histórico". "¿Dónde está el dinero, qué está pasando; por qué, teniendo más dinero que nunca, los andaluces tenemos menos derechos que nunca?", le ha preguntado María Márquez al presidente.

Juanma Moreno ha replicado a la portavoz socialista criticando su "política de tierra quemada, de destruirlo todo, de no buscar una solución", y ha preguntado a María Márquez "para qué tantas ganas de venir a los debates si no es capaz de traer una sola propuesta a este Parlamento".

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha reprochado al presidente en su segundo turno que no diga "nada de la dependencia" ni "de las 400 personas que han fallecido desde la última vez que dio la cara en el Parlamento", así como le ha afeado su "cantinela del agravio a Andalucía" que achaca al Gobierno.

"Si hay alguna política que agravia a los andaluces, convirtiéndonos en andaluces de primera y de segunda en función del dinero que tenemos en la cuenta corriente, son sus políticas injustas en el ámbito de la sanidad, de la educación y de la dependencia", ha espetado María Márquez a Moreno, a quien ha acusado de estar "cumpliendo a rajatabla lo mismo que hizo en el ámbito de la dependencia cuando fue secretario de Estado del Gobierno de España de Mariano Rajoy".

En esa línea, Márquez ha denunciado que, como secretario de Estado de Servicios Sociales, Moreno "recortó el 70% de la ayuda a la dependencia a los andaluces, quitó la cotización a la Seguridad Social de las trabajadoras" y "recortó el dinero de las prestaciones", y ha criticado al presidente que, cuando desde el Gobierno "recortaban" a Andalucía "el 70% de lo que nos correspondía" para la dependencia y el entonces Ejecutivo del PSOE-A "reclamaba más financiación", Moreno "hablaba de patético victimismo".

PSOE-A: MORENO Y AYUSO "SON LO MISMO"

"Ahora que usted recibe tres veces más de la ayuda a la dependencia, ¿quién es el patético, señor Moreno?", le ha preguntado María Márquez al presidente de la Junta, de quien ha aseverado que "cumple como nadie el modelo del PP", y ha subrayado que la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre señalaba este pasado miércoles en una entrevista que el presidente andaluz y su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "son lo mismo".

Por eso, ha continuado la portavoz socialista, "le han encargado" en el PP a Moreno "la ponencia política" del Congreso nacional que se celebrará el primer fin de semana de julio, porque el presidente de la Junta "defiende como nadie la política de derecha de toda la vida del PP", ha enfatizado.

De igual modo, ha aludido al grado de Protocolo con el que, según "dice su currículum", cuenta Juanma Moreno para indicar al presidente que "el único protocolo que ha firmado es el de desmantelamiento de los servicios públicos de Andalucía", porque "representa como nadie las políticas de privatización del PP".

Por eso, Márquez ha rechazado "lecciones" de Moreno y le ha pedido "un poquito de decencia, de humanidad y de corazón, y menos sonrisa congelada". "Salga de la frialdad absoluta y escuche los problemas de los andaluces, que lamentablemente, por culpa de sus políticas, son muchos", ha concluido la portavoz socialista espetando al presidente.

MORENO CRITICA LA "POLÍTICA DE EXAGERACIÓN" DEL PSOE-A

Por su parte, Moreno ha insistido en afear a la representante del PSOE-A su "política de tierra quemada, de destrucción, de alto voltaje, de hipérbole, de exageración", que a la portavoz socialista "cree que le va a beneficiar en algo", cuando los socialistas "van a comprobar con el tiempo como eso no le va a beneficiar en absoluto", según ha augurado el presidente 'popular' antes de advertir de que el "proyecto político" del PSOE-A "no coge vuelo, no es capaz de reaccionar y no es el preferido de los ciudadanos de Andalucía, como ha quedado de manifiesto a lo largo de los últimos cuatro años".

Moreno ha advertido a Márquez de que "no se consiguen votos por chillar más o decir un exabrupto", porque "los andaluces somos personas de paz" y "serenas", y "no nos gusta ese tipo de actitud".

Dicho esto, ha afeado a la portavoz socialista que no haya aclarado "cuánto tiempo va a tardar" la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "en pedirle a la vicepresidenta segunda", Yolanda Díaz, que "rectifique inmediatamente porque ha ridiculizado a todos los andaluces diciendo que somos África".

Además, Moreno ha emplazado a Márquez a pronunciarse sobre el acuerdo que "Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)" ha alcanzado "con el Gobierno" para "concretar una nueva financiación para Cataluña antes del 30 de junio". "Lo que llamamos el 'cupo catalán'", ha remarcado el presidente de la Junta, que ha preguntado a la portavoz socialista si lo que trae el PSOE-A son "privilegios para Cataluña y problemas para Andalucía".

En tercer lugar, sobre dependencia, Moreno ha preguntado a Márquez "por qué no dice nada del acuerdo con el País Vasco" por el que desde el Gobierno "se le paga" a dicha comunidad "el 50% de los recursos", y por qué "permite" que en Andalucía "tengamos menos dinero" del Ejecutivo central para la dependencia.

Tras señalar que Márquez "actúa como un soldado" de Montero, y actúa según la "orden" que le den, el presidente ha defendido que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía "ha duplicado el presupuesto desde el año 2018", y la Junta ha concedido "425.000 prestaciones, un 52% más teniendo menos recursos que el resto de comunidades autónomas", y se ha alcanzado a "288.000 beneficiarios".

El presidente ha concluido preguntando a la portavoz socialista "por qué no le dice a todas esas personas que sufren" en Andalucía sin recibir la prestación por dependencia "que su Gobierno de España negocia" con partidos independentistas catalanes y en dicha comunidad tienen "más dinero para sanidad y para dependencia", y los andaluces "menos".