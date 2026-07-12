El PSOE acusa al alcalde de Córdoba de querer aprobar una subvención para el IMAE "cuestionada por la Intervención"

El concejal del PSOE de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE

CÓRDOBA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado este domingo que el gobierno local que dirige José María Bellido (PP) pretende sacar adelante una convocatoria de ayudas del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) por importe de 1,4 millones de euros --"1,2 de ellos destinados a empresas privadas"-- pese a estar "cuestionada" por la Intervención General mediante "un informe de fiscalización de disconformidad que cuestiona aspectos esenciales de su legalidad y tramitación".

En una nota, desde el PSOE han señalado al respecto que el Ayuntamiento "no debe elevar al Pleno el levantamiento de la disconformidad, sino asumir íntegramente las observaciones de la Intervención, retirar el expediente y elaborar una nueva convocatoria con todas las garantías jurídicas".

"La propia Intervención Municipal ha puesto de manifiesto, mediante varios informes de disconformidad, las graves irregularidades administrativas que rodean este expediente", según ha relatado el concejal socialista Ángel Ortiz, que ha agregado que "a ello se añade un trato de favor evidente hacia las agrupaciones de interés económico que organizan Córdoba Live y Califa Fest, generando falsas expectativas al resto de operadores culturales --muchos de ellos cordobeses--, y destinando dinero público a competir con la programación del propio IMAE y, especialmente, con uno de los grandes referentes culturales de la ciudad como es el Festival de la Guitarra".

Ortiz considera "especialmente preocupante" que el expediente dé la impresión de adaptar las bases reguladoras a una subvención previamente anunciada. "No se pueden elaborar unas bases para vestir el santo de una subvención ya decidida. La concurrencia competitiva existe para garantizar la igualdad, la transparencia y la libre concurrencia. Si primero se decide quién recibe el dinero, y después se construye el procedimiento administrativo, se está desvirtuando completamente el sentido de una convocatoria pública", ha argumentado el edil socialista.

Ha remarcado además que la propia Intervención "cuestiona la financiación con fondos de 2026 de actividades desarrolladas en 2025, la insuficiente justificación del régimen jurídico elegido y el riesgo de configurar una convocatoria orientada a proyectos previamente definidos, comprometiendo principios básicos como la igualdad y la seguridad jurídica".

El Grupo Municipal Socialista considera además "escandaloso" el "trato de favor" que, en su opinión, el Ayuntamiento dispensa a determinados promotores privados. "El problema no son solo los cientos de miles de euros que puedan recibir Córdoba Live o Califa Fest. A esa financiación se suman la exención de tasas municipales por la ocupación del Recinto Ferial de El Arenal durante más de un mes y un importante despliegue de recursos públicos: Policía Local, Protección Civil, Movilidad, Sadeco, Parques y Jardines, limpieza, señalización o paradas de taxi", según advierten desde el PSOE, desde donde subrayan que "estamos hablando de una importante financiación pública, directa e indirecta, para empresas privadas".

COMPETENCIA CON LA PROGRAMACIÓN PÚBLICA

Ortiz ha lamentado asimismo que este modelo "termine incluso compitiendo con la programación pública municipal". "Resulta difícil entender que se movilicen tantos recursos para eventos privados mientras el Festival de la Guitarra y el resto de la programación del IMAE pierden protagonismo", ha señalado al respecto.

Para el PSOE, este expediente "confirma una forma de gobernar basada en la improvisación". "Han pasado de los contratos de patrocinio a las subvenciones nominativas, después modificaron el Plan Estratégico de Subvenciones, y ahora intentan presentar como concurrencia competitiva lo que responde a una decisión política previamente tomada. No hay planificación cultural; hay una búsqueda constante de fórmulas para sostener el mismo modelo", ha denunciado el citado edil.

Ángel Ortiz ha defendido que los millones de euros "deberían servir para reforzar la programación pública durante todo el año, impulsar los festivales municipales, apoyar a compañías y artistas cordobeses y consolidar una política cultural estable y transparente".

"Después de siete años de gobierno, la improvisación ha dejado de ser una excepción para convertirse en la forma habitual de gestionar el IMAE. Mientras otras ciudades hablan de nuevos proyectos culturales, en Córdoba seguimos hablando de informes desfavorables, expedientes cuestionados y reparos de la Intervención", ha lamentado.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige "la retirada inmediata del expediente, la aceptación del informe de la Intervención y la elaboración de una nueva convocatoria que garantice plenamente la igualdad, la libre concurrencia y la seguridad jurídica".