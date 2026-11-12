PSOE-A acusa a la Junta de "traicionar" a las mujeres y López reprocha al Gobierno hacer "negocio con las víctimas"

La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE-A Verónica Pérez ha acusado este jueves al Gobierno andaluz de "traicionar" el espíritu de igualdad del Estatuto de Autonomía al compartir Ejecutivo con Vox, mientras que la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha defendido que la protección y atención integral a las víctimas de violencia de género está garantizada y ha reprochado al Gobierno central hacer "negocio con las víctimas".

Así se han pronunciado durante una pregunta oral del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno del Parlamento relativa a la atención integral y protección de las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía, en la que López ha asegurado que la Junta continuará con su labor de "crear derechos y ampliar recursos".

Pérez ha rechazado esa afirmación y ha sostenido que la consejera no ha puesto en marcha "ni un derecho ni una medida". Asimismo, ha advertido de que este noviembre "no es un mes de noviembre cualquiera" y ha señalado que, a fecha de este jueves, doce mujeres han sido asesinadas en Andalucía durante 2026.

La parlamentaria socialista ha citado también las 41.316 denuncias registradas, las 9.372 órdenes de protección solicitadas y las catorce mujeres asesinadas en Andalucía en 2025. "Son mujeres reales, mujeres de verdad, mujeres de carne y hueso, mujeres con familia, mujeres con nombre y apellido", ha manifestado.

En este contexto, ha definido la violencia de género como "la mayor expresión del machismo" y ha reprochado a López que comparta Gobierno con quienes la niegan, rechazan guardar minutos de silencio por las víctimas e impiden declaraciones institucionales en el Parlamento sobre esta materia.

Además, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de entregar a Vox competencias para proteger a las víctimas. "Les han faltado solo dos escaños para que Moreno Bonilla venda a las mujeres andaluzas y traicione el espíritu de igualdad que recoge el Estatuto de Autonomía", ha afirmado.

Pérez ha aludido igualmente a la movilización celebrada el pasado domingo en Sevilla, convocada, según ha destacado, por más de 200 asociaciones, entidades y plataformas de mujeres, para defender que "con los derechos de las mujeres no se juega", que "la igualdad no se negocia" y que "la violencia de género no se puede negar". "Ustedes, PP y Vox, cada vez se parecen más en esto y en todo lo demás", ha añadido.

En su respuesta, López ha acusado al Gobierno central de hacer "negocio con las víctimas" y ha aludido a los contratos del Instituto de las Mujeres y a la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) en el Ministerio de Igualdad este jueves por un presunto fraude en la compra de las pulseras de control de agresores. "Eso no lo voy a hacer. Así que no está usted en condiciones de ir dando lecciones", ha manifestado.

La consejera ha reprochado también al PSOE que considere que las mujeres deben estar "tuteladas" por los socialistas y que pretenda indicarles "cómo pensar", "cómo actuar" y "hasta a quién votar", según ha expresado.

"Para usted el feminismo es ser sanchista y para mí el feminismo es defender la libertad y la igualdad de las mujeres", ha sostenido López, quien ha contrapuesto lo que considera un feminismo socialista "excluyente" con el suyo, que ha definido como "inclusivo".

En esa línea, ha afirmado que "el hombre es parte de la solución y el culpable es el agresor" y ha defendido un feminismo basado en el respeto, la igualdad y la justicia.

Por último, López ha criticado los elogios de la ministra de Igualdad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "superhéroe" y los ha contrapuesto a los fallos de las pulseras de control, las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí' y los comportamientos que ha atribuido a miembros del PSOE y del Ejecutivo central. "Para quedarme con superhéroes como el suyo, mejor me quedo con el villano del cómic", ha concluido.