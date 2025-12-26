PSOE-A acusa a Moreno de "agravar" el problema de vivienda con una ley en "tiempo de descuento" de la legislatura

La portavoz del PSOE-A en materia de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Verónica Pérez - PSOE-A

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "agravar aún más" el problema de la vivienda en Andalucía, ya que se ha limitado a aprobar una Ley de Vivienda "sin alma", en el "tiempo de descuento" de la legislatura.

En un comunicado, la portavoz del PSOE-A en materia de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Verónica Pérez, ha asegurado que en este 2025, la vivienda se ha convertido en uno de los graves problemas de los andaluces y de las andaluzas.

Con el Gobierno del PP-A, según ha señalado, la vivienda en Andalucía "ha subido más que nunca en nuestra historia" y "más incluso que en el resto de España": "Hoy el acceso a la vivienda para los andaluces es un verdadero problema y no sólo para los jóvenes o para las familias vulnerables, sino en general para todas las familias, también para la clase media".

La parlamentaria socialista por Sevilla ha criticado que, a pesar de la situación, el Gobierno andaluz no ha hecho "absolutamente nada" y se ha limitado a aprobar "en el tiempo de descuento de la legislatura" una ley "que no le gusta a nadie", ni a los grupos políticos, que han presentado enmiendas a la totalidad, ni tampoco a la sociedad, al tiempo que "no se ha dado participación a los agentes sociales".

A su juicio, la nueva Ley de Vivienda de Andalucía es una norma "sin alma", que "no soluciona" el problema del acceso a la vivienda de los andaluces, y que "sólo le gusta a los que pretenden hacer negocios con la vivienda".

Ha insistido en que esa norma "no viene a solventar el grave problema" que padecen los andaluces hoy en día para acceder a una vivienda. Frente a ello, según ha destacado Verónica Pérez, el Grupo Socialista ha presentado "propuestas solventes que han sido rechazadas por el Gobierno de Moreno Bonilla".

Ha instado a la Junta a explicar "por qué no quiere que se reconozca la vivienda como un derecho", como planteaba el Grupo Socialista, "para que ese derecho subjetivo de la ley de Vivienda pueda ser reclamado ante los tribunales por los andaluces y las andaluzas".

"También tendrán que explicarnos por qué no quiere que se cumpla la ley estatal declarando zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler en aquellas zonas donde están absolutamente saturadas", ha destacado la portavoz socialista, que ha criticado, asimismo, que Moreno "no haya querido limitar el precio de las VPO, de esas viviendas de protección oficial que el Gobierno andaluz ha convertido en viviendas para ricos".

Verónica Pérez ha subrayado que viviendas de 300.000 ó 350.000 euros "no pueden ser VPO".

Ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno "no sólo no está solucionando" el problema de la vivienda, sino que "lo está agravando aún más", ya que para el PP-A, la vivienda "es un bien y una mercancía". En cambio, según ha señalado, para el PSOE-A, la vivienda "siempre va a ser un derecho que queremos garantizarlo por ley y que se desarrolle como quinto pilar del estado de bienestar".