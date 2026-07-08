PSOE-A acusa a Moreno de "demorar" la formación de gobierno porque busca alejar a Gavira de él: Le "obsesiona la foto"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 8 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) - La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de "demorar" la conformación del nuevo Gobierno que va a presidir en su tercer mandato al frente del Ejecutivo andaluz porque está buscando de qué manera "alejar" al portavoz de Vox y futuro vicepresidente y consejero, Manuel Gavira, de su persona, en tanto que el líder del PP-A "está obsesionado con la foto, con la imagen" que se proyecta de él públicamente.

Son ideas que María Márquez ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz que la también portavoz adjunta del Grupo Socialista ha comenzado cargando contra las declaraciones que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, realizó este pasado martes sobre el absentismo laboral, hablando de que ese problema constituía "un cáncer" para el país.

La representante socialista ha denunciado que el líder nacional del PP es "la voz de los caciques" con esas declaraciones "absolutamente rechazables", y ha criticado que Feijóo hablara de "cáncer", que es precisamente esa "puñetera enfermedad que cuando entra por las puertas de una casa destroza familias y proyectos profesionales", y que imposibilita "en la mayoría de los casos" a quien la padece "ir a trabajar" mientras está sometiéndose a un tratamiento, y después del mismo, por las "secuelas" que deja.

María Márquez se ha preguntado "qué dice" Juanma Moreno de esas declaraciones, y si el presidente de la Junta "ha llamado ya" a Feijóo para "trasladar su disconformidad" con esas ideas, al tiempo que ha denunciado que el líder del PP-A es "el presidente más absentista de este país", y le ha afeado que, desde que se celebraron las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, "ha estado escondido debajo de la cama, sin querer dar la cara y sin contar a los andaluces en qué consistía ese acuerdo que ha terminado firmando con la extrema derecha" de Vox para ser investido como presidente andaluz por tercera vez.

A preguntas de los periodistas, la portavoz adjunta del Grupo Socialista ha sostenido también que el PP-A "está intentando retrasar todo lo que pueda que se ponga en marcha esta legislatura en el Parlamento de Andalucía", desde la misma premisa de que "está especialmente preocupado por la foto de Moreno", un presidente que "en estos momentos está absolutamente obsesionado con la foto, con su imagen, y por eso está intentando dilatar todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la legislatura", ha añadido.

EL PP "NECESITA BLANQUEAR SUS PACTOS CON LA EXTREMA DERECHA"

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha sostenido que "no es casualidad que el PP en los últimos tiempos haya intensificado el discurso público diciendo lo que realmente piensa", porque "necesita blanquear sus pactos con la extrema derecha", con quien los 'populares' "tienen las mismas ideas, pero les estropean la foto", por lo que, según ha continuado argumentando María Márquez, "necesitan hacer pedagogía pública blanqueándolos y naturalizándolos".

Frente a ello, la representante socialista ha aseverado que a su partido no le va a "parecer normal, por más veces que digan, que la gente que está de baja médica tiene que cobrar menos en su trabajo, o que hay que acabar con el adoctrinamiento en las aulas, que concertar el Bachillerato y que privatizar la universidad".

"Por más veces que lo digan, no nos va a parecer normal", ha enfatizado María Márquez, que ha sostenido que Juanma Moreno "no tiene ningún problema en aplicar desde ya las políticas que ha firmado" en su pacto de gobierno con Vox, pero "está demorando la conformación" del nuevo Ejecutivo andaluz "porque Moreno Bonilla quiere a Gavira lo más lejos posible de la foto".

"Por eso se inventarán tres líos de protocolo para intentar tener al señor Gavira lo más lejos posible de la imagen que él intenta proyectar", según ha abundado la portavoz socialista, quien ha denunciado que a Moreno "lo único que le obsesiona" es "su imagen, la foto y el relato público de lo que la gente piense de él", más allá de lo que luego, "a la hora de la verdad", firme con Vox.

EL PACTO ANDALUZ, EL "MÁS DURO" DE LOS FIRMADOS ENTRE PP Y VOX

Al hilo, ha lamentado que el pacto que PP-A y Vox han firmado para gobernar en Andalucía es "el más duro" en comparación con los que ambos partidos han suscrito en los últimos meses en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y "donde más propuestas extremas se concretan", por lo que es "el pacto que más vergüenza da en el país", según ha advertido.

María Márquez ha incidido en la idea de que, de cara a las próximas elecciones generales, que tocan el próximo año 2027, el PP "necesita blanquear a la extrema derecha, que sus posiciones parezcan normales, naturales", y de ahí que Feijóo estuviera este pasado martes "hablando de los derechos de los trabajadores" en los términos referidos.

La dirigente socialista ha advertido además de que el pacto entre el PP y Vox "no es un acuerdo político que queda en un papel" simplemente, sino que "afecta a la mayoría social de Andalucía", y ese es un mensaje que el PSOE-A se va a afanar en que "llegue a todos los hogares y lugares" de esta comunidad, ha remachado.

Finalmente, también ha querido dejar claro que desde el PSOE-A van a "combatir con todas las herramientas" a su alcance "todos aquellos planteamientos del pacto" entre el PP-A y Vox que "son ilegales o que no están dentro de la normativa vigente en los distintos ámbitos nacionales o europeos".