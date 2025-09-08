PSOE-A acusa a Moreno de "malversación por omisión" con la renuncia a la quita de deuda: "Es una marioneta de Feijóo"

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de incurrir en un delito que ha descrito de "malversación por omisión" por la renuncia a una quita de su deuda, que sería de 19.000 millones, a cuenta de los mecanismos de financiación del Estado, que la pasada semana aprobó el Consejo de Ministros como proyecto de ley que enviará al Congreso.

En una rueda de prensa en la sede regional socialista ha sostenido que Moreno debe ser "presidente de Andalucía antes que marioneta de Núñez Feijóo", por cuanto ha sostenido que el presidente andaluz "no puede responder a estrategias absurdas y suicidas de Núñez Feijóo" y ha considerado en esta misma línea que "Moreno Bonilla está jugando con fuego, pero quienes se van a quemar son los andaluces".

Le ha advertido Jiménez de que con la renuncia a la condonación de esos 19.000 millones en concepto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que el Estado ofreció a las comunidades durante sus dificultades para acceder a los mercados financieros "se lleva por delante la supervivencia de los servicios públicos", convencido de que en ese escenario "si Andalucía no acepta la condonación se pone en crisis la financiación de la sanidad, de la educación".

El también secretario de Desarollo Estatutario de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha proclamado que Moreno "no puede seguir abandonando a su suerte a la gente" por cuanto ha defendido que "no le preocupa el bienestar de la ciudadanía".

Mario Jiménez ha blandido el principio de que "no hay autonomía política si no hay autonomía financiera" en el debate de fondo de la financiación autonómica y la quita de la deuda en manos del Estado, pero ha recriminado al Gobierno andaluz "el dinero desperdiciado, malversado" en un escenario que ha descrito como "el mayor flujo de financiación en la historia de la Autonomía", para concluir que "no ha habido nadie nunca más inútil con tantos recursos".

El dirigente socialista, quien ha ironizado sobre un Moreno que muestra "capa de santidad mientras suelta los perros", ha considerado un ejercicio de "puro sectarismo, de manipulación impedir que Andalucía rebaje su deuda pública en casi 19.000 millones", antes de apuntar que el presidente de la Junta de Andalucía "se puede hacer 256 fotos, que no lo entiende nadie".

Jiménez ha esgrimido que en el sí que dio el Grupo Popular en 2018 a un dictamen de un grupo de trabajo del Parlamento sobre el modelo de financiación incluía un párrafo sobre la necesidad de "un mecanismo de reestructuración de la deuda en manos del Estado".

"Eso lo votó Moreno Bonilla", ha afirmado el portavoz socialista de Presidencia, y que de igual forma "cuando oyó las campañas de mutualizar la deuda, dijo que Andalucía también siempre y cuando a Andalucía se le condonaran 17.000 millones", para precisar que su cambio de opinión en este asunto obedece a que "le dieron el telefonazo y Feijóo dijo que había que decir que no".

Tras preguntarse si "esto es un gobierno serio o un café cantante", Jiménez ha proclamado que el Gobierno andaluz "tiene que decir que sí a la condonación de la deuda", mientras ha insistido en que Moreno "no puede someter al capricho suicida de Núnez Feijóo" y que "no puede ser un presidente títere".

Después de esgrimir la posición favorable de comunidades como Cataluña, Castilla La Mancha y Asturias a la condonación de la deuda y de augurar que "Valencia va a tardar cinco minutos en hacerlo ante la situación de asfixia financiera", Jiménez ha advertido de que en ese caso, donde "la deuda se mutualiza", "los andaluces van a estar pagando su deuda como andaluces y como españoles el resto de la deuda".

"Si Andalucía no asume la quita de la deuda, está poniendo en peligro la financiación de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación", ha remachado Jiménez su reflexión en este sentido.