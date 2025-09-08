PP-A denuncia las "mentiras" de Montero sobre la quita de deuda: "No puede utilizarse para los servicios públicos"

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha advertido este lunes a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que es "misión imposible" su intento de "convencer" a los andaluces de que la quita de la deuda y "los privilegios" que se han concedido a los partidos independentistas son "buenos" para Andalucía.

En rueda de prensa, Repullo ha censurado las "mentiras" de Montero sobre la condonación de la deuda de la comunidad, porque "ni soluciona la infrafinanciación ni puede utilizarse para mejorar los servicios públicos".

Ha advertido a María Jesús Montero de que es "incompatible" ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y mantener a esta comunidad "infrafinanciada e impulsar los privilegios a los independentistas".

Además, ha considerado que la secretaria general del PSOE-A es una "candidata fantasma", cuya jornada laboral en Andalucía sólo consiste en "una tarde o una mañanita a la semana, porque el resto lo pasa trabajando para Pedro Sánchez y para sus socios independentistas, en Madrid".

Repullo ha manifestado que "mientras seguimos sin presupuestos generales del estado y con un Gobierno inestable, Montero lleva meses dándonos la turra con un señuelo y una mentira más como es la reestructuración de la deuda".

Ha recordado que sólo 48 horas después de la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para la reestructuración de la deuda, "el propio Gobierno ha admitido que ese dinero no se podría utilizar para gasto social, tal y como pregonaban Sánchez y Montero".

"Así que fin de la función, de la representación teatral, fin de la propaganda y de la mentira", ha dicho Repullo, quien ha insistido en que la "reestructuración de deuda no soluciona la infrafinanciación crónica de Andalucía ni se puede utilizar para mejorar sus servicios públicos, por lo que perpetúa y agrava la desigualdad territorial que sufre" esta comunidad.

En este sentido, Repullo ha querido dejar claro que Andalucía va a seguir reclamando los 1.528 millones por financiación autonómica que dejen de llegar cada año y que "el engaño de la deuda no compensa".

Antonio Repullo ha hecho hincapié en que "Andalucía no puede conformarse con la reestructuración de deuda si no va de la mano de una reforma profunda de la financiación autonómica". Esa modificación del sistema, según ha señalado, es la "única manera de garantizar servicios públicos y oportunidades dignas para todos sus ciudadanos, rompiendo ese círculo de desigualdad que perpetúan los privilegios fiscales a territorios que impulsa Montero para mantener a Sánchez".

Para el dirigente del PP-A, no es extraño que María Jesús Montero "esté cuestionada" dentro de su propio partido.

"Hemos leído en prensa estos días que muchos dirigentes andaluces ven con preocupación cómo su papel de negociadora con el independentismo, como ejecutora de las cesiones a Esquerra Republicana de Cataluña, a Junts per Cataluña o a Bildu, hacen imposible su candidatura porque perjudica seriamente a Andalucía", ha agregado.