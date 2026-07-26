PSOE-A acusa a Moreno de mantener "suprimido" el programa de auxiliares nativos en los colegios bilingües

Patricia Alba (PSOE) - PSOE

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha denunciado este domingo que el Gobierno andaluz mantiene "eliminado el programa destinado a dotar a los centros educativos de auxiliares de conversación nativos para mejorar la competencia lingüística del alumnado".

"¿Alguien imagina un colegio bilingüe sin auxiliares nativos? Pues eso es lo que está ocurriendo en Andalucía desde el curso pasado", ha lamentado Alba, en un comunicado. Ha recordado que Andalucía siempre había contado con este plan, financiado en su totalidad por el Gobierno de España.

Sin embargo, ha criticado que mientras otras comunidades autónomas siguen adelante con normalidad, el Ejecutivo de Juanma Moreno "decidió suprimirlo", una decisión que "deja a miles de alumnos y alumnas sin un instrumento clave de cara al próximo curso".

"Ellos aportan mejorar la pronunciación, la comprensión oral, aportan su cultura y la seguridad que necesita el alumnado para hablar un idioma. Esto no es un privilegio ni un lujo, es algo necesario para la calidad educativa", ha defendido.

Ante el inicio del próximo curso lectivo, la dirigente socialista ha exigido al presidente de la Junta que actúe de inmediato durante el periodo estival, para "asegurar que el programa de auxiliares de conversación pueda seguir funcionando en Andalucía y el próximo mes de septiembre todos los centros cuenten con estos auxiliares".

En este sentido, la secretaria de Educación ha advertido de que la financiación no puede servir de "coartada" para el PP: "El dinero no puede ser una excusa porque la Junta ha recibido más dinero que nunca del Gobierno de España".

Ha añadido que, desde 2019 y hasta 2025, "ha recibido más de 5.500 millones de euros para mejorar la inversión educativa en Andalucía", y ha preguntado a Moreno "dónde está ese dinero".

Según Alba, "ni los alumnos, ni las alumnas, ni los docentes pueden pagar las consecuencias de la gestión de un Ejecutivo totalmente inepto e incapaz" para mejorar los centros educativos andaluces.