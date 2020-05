PSOE-A acusa a Moreno de "matar" la comisión del Covid-19 tras "entregar en bandeja" su presidencia a Vox

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de "matar" la comisión sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 tras "entregar en bandeja" a Vox la presidencia de la misma, un "esperpento" que los socialistas han urgido "reconducir" al también presidente del PP-A.

En una atención a medios después de que el PSOE-A haya anunciado que abandonaba dicha comisión al rechazar que sea Vox quien la presida, el portavoz socialista en ese órgano, Manuel Jiménez Barrios, ha argumentado que, en esa sesión constitutiva, el presidente de la Junta "ha escenificado su debilidad política y ha dejado los intereses de Andalucía a merced" del líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

En esa línea, el portavoz socialista ha aseverado que "no es de recibo que quien había hecho esa propuesta grandilocuente de la 'alianza por Andalucía' --en alusión al presidente de la Junta-- venga aquí con falta de transparencia y un ardid sin haberlo explicitado" para que sea Vox quien presida la comisión, algo que ha sucedido al hilo de una propuesta que han defendido PP-A y Ciudadanos (Cs), los partidos que conforman el Gobierno andaluz.

Jiménez Barrios ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber hecho "dejación de algo tan importante como es la reactivación económica de Andalucía después del sufrimiento" causado por la pandemia del coronavirus al no haber "afrontado la responsabilidad" de plantear que alguno de los dos partidos que conforman la coalición de gobierno --PP o Cs-- presidiera la comisión.

En vez de eso, según ha criticado el parlamentario socialista, los partidos del Gobierno andaluz "entregan en bandeja" la presidencia de la comisión "a Abascal", el líder de Vox, un partido cuyos representantes en Andalucía, según ha incidido Jiménez Barrios, "negaron la existencia de esta comisión" cuando se planteó su creación y dijeron que "no creían en ella".

Además, el portavoz socialista ha remarcado que Vox ha "abandonado" la comisión de reconstrucción constituida en el Congreso de los Diputados, y el pasado sábado ha "sacado a la calle a miles de persones para enfrentar a compatriotas, para esparcir confrontación entre la ciudadanía", según ha criticado Jiménez Barrios.

El diputado socialista ha defendido que "Andalucía necesita acuerdo y consenso", y en ese sentido se ha preguntado por qué desde los partidos del Gobierno no han llamado a los parlamentarios del PSOE-A "con anterioridad" a la constitución de la comisión, cuando el Grupo Socialista es "el principal partido de la oposición y el mayoritario de la Cámara por votación de los andaluces" en las últimas elecciones autonómicas.

En ese sentido, ha defendido que el PSOE es "un partido de gobierno" y "nunca ha roto el diálogo, pero nadie nos ha llamado", según se ha quejado Jiménez Barrios, que ha subrayado que el Grupo Socialista traía a esta sesión constitutiva una propuesta "con lealtad y ánimo de construir", pero "nos hemos encontrado con el muro", según ha criticado.

MORENO "AÚN TIENE TIEMPO DE RECTIFICAR"

"Esta comisión la ha matado" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, según ha aseverado en esa línea Jiménez Barrios, quien ha avisado de que el jefe del Ejecutivo "responderá ante los andaluces", pero aún "tiene tiempo de rectificar".

En esa línea, ha apuntado que Moreno "está a tiempo todavía de llamar a los legítimos representantes de las fuerzas políticas que hemos manifestado nuestra disconformidad y reconducir este camino", que es lo que, a juicio del portavoz socialista, debería haber el presidente de la Junta.

Sobre Moreno, además, Manuel Jiménez Barrios ha aprovechado para criticar que este domingo "elevó duramente su discurso contra el Gobierno de España", al que desde la Junta achacan "todo lo malo" de la gestión de la crisis del coronavirus, según ha comentado.

El portavoz socialista ha afeado además el "desprecio" que, a su juicio, ha cometido el presidente de la Junta respecto a los ayuntamientos en su "propuesta grandilocuente" de contratar a unos 3.000 desempleados este verano para garantizar la seguridad en las playas andaluzas.

"MINISECUESTRO" DEL PARLAMENTO ANDALUZ

A preguntas de los periodistas, Jiménez Barrios ha indicado que los socialistas "nunca vamos a decir con antelación que 'no' a nada, pero el Gobierno andaluz debe abandonar ya el minisecuestro que tiene del Parlamento y permitirnos con tranquilidad que podamos discutir nuestras proposiciones de ley", y "que no vengan más decretos" a la Cámara, según ha apostillado el portavoz socialista, quien, no obstante, ha indicado que el PSOE-A seguirá "apoyando los que tengan que ver con el Covid-19", aunque cree que "ya está bien de utilizar el Covid-19 como excusa para colar esa política ideológica neoliberal que está trayendo tanta desregulación a Andalucía".