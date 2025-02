PSOE-A acusa a Moreno de "mentir y manipular" con la subida del SMI y afea "populismo fiscal" a parte "de la izquierda"

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha acusado este lunes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de "mentir a conciencia" y de "manipular" en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada, así como ha acusado de "populismo fiscal" tanto a la derecha como a parte "de la izquierda" por la polémica generada en torno al hecho de que parte de los perceptores de esta remuneración --"apenas un 20%"-- tendrán que tributar por el IRPF con la nueva cuantía que ésta alcanza, de 1.184 euros mensuales.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla, Mario Jiménez se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha criticado que "se rajan las vestiduras" por esta subida del SMI "de manera cínica e hipócrita" quienes, como el presidente de la Junta, "se sube el salario un 18%", así como ha incrementado los sueldos de los "111 altos cargos del sector público" andaluz, según ha censurado.

Así, Mario Jiménez ha incidido en criticar que el Gobierno del PP-A "acaba de subir el sueldo los dirigentes de las empresas públicas de la Junta", y ha sostenido que "no es de recibo que quienes llegaron a la Junta de Andalucía diciendo que iban a adelgazar el sector público andaluz, lo que hayan hecho es engordar su sueldo".

"No es de recibo que un presidente que se subió un 18% su salario, ahora haya aprobado un sobrecoste de 240.000 euros al año para subirle el salario a 111 altos cargos en el sector público donde se aglutinan las agencias y las empresas públicas de la Junta de Andalucía", ha continuado reprochando Mario Jiménez, que ha avisado de que desde el Ejecutivo andaluz "tendrán que dar cuenta en el Parlamento de Andalucía" de esta cuestión.

El representante del PSOE-A ha defendido que el SMI alcanza ya un nivel "realmente digno", y por eso algunos de sus perceptores "tienen que tributar" por esa renta, "exactamente igual" que ocurre con quienes cobran otras remuneraciones similares, y ha sostenido que a los 'populares' "les molesta que se haya subido el Salario Mínimo Interprofesional", y "por eso están atacando" esta medida y "haciendo populismo fiscal".

Mario Jiménez ha apostillado que "en la derecha no nos extraña" ese "populismo fiscal", que, en cambio, "extraña más" que se haga entre "algunos de la izquierda", ha añadido en alusión velada a las críticas que desde Sumar --socio minoritario del Gobierno de coalición con el PSOE-- han trasladado a esa tributación del SMI por el IRPF tras la última subida.

Mario Jiménez ha incidido en sostener que, "en el fondo, lo único que les molesta, que les fastidia verdaderamente" a los representantes del PP es "que se esté dignificando el salario de los que menos cobran en este país, y que ya esté acercándose de manera muy importante a las medias de los salarios", y que el SMI "haya pasado de 770 a 1.184 euros desde que gobierna Pedro Sánchez en España".

El diputado socialista ha reivindicado que el SMI se ha ido incrementando en la etapa de la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, "haciendo posible la solvencia presupuestaria" del Gobierno "para hacer posible" este aumento del salario mínimo.

Mario Jiménez ha indicado que "no se puede ser más hipócrita y más cínico" que Juanma Moreno, que "decía que era malo subir el SMI y ahora miente a conciencia, intenta manipular a la ciudadanía, intentando presentar como malo una medida que es esencialmente buena".

El representante del PSOE-A ha querido remarcar el respaldo de su partido a las sucesivas subidas del SMI con el Gobierno de Pedro Sánchez, así como animando al Ejecutivo para que "siga en esta senda de subida, para hacer posible la dignificación de estos trabajadores que, con el Gobierno de la derecha, estaban en la más absoluta precariedad", ha aseverado.

SUPUESTOS "MANEJOS IRREGULARES DE FONDOS PÚBLICOS" POR EL PP

Por otro lado, el diputado socialista ha advertido de que en el PSOE-A están "muy preocupados con lo que empieza a constituirse" como "una especie de agenda turbia de la derecha del PP en Andalucía", y al respecto ha advertido de que, "no pasa un día, últimamente, en el que no conozcamos un episodio relacionado con un caso de manejo irregular de los fondos públicos a interés de dirigentes del PP o de sus estrategias".

Mario Jiménez ha aludido así, entre otros asuntos, "a la corrupción sanitaria que se ha instalado en Andalucía", según ha denunciado, y que "implica, en estos momentos, a tres gerentes" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en referencia a la actual, Valle García, y a sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

El representante socialista ha remarcado que la causa de presuntas irregularidades en torno a contratos del SAS tramitados por el procedimiento de emergencia vinculado a la pandemia de Covid-19 --denunciadas por el Grupo Socialista ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla-- "está muy viva y va a seguir produciendo noticias en los próximos meses", según ha augurado.

Al hilo, ha agregado que el PSOE-A "ha encontrado y ha puesto a disposición de los juzgados las pruebas que certifican que este procedimiento de contratación irregular vinculado a la corrupción sanitaria no es un caso aislado, sino se trata de un procedimiento diseñado en la mesa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, trasladado a los órganos centrales de máxima capacidad administrativa y política del Servicio Andaluz de Salud, e irradiado a todas y cada una de las provincias para que se cometan las mismas tropelías en la contratación de servicios y en la compra de material en todas las terminales de contratación" del SAS.

El representante socialista ha considerado que el presidente de la Junta "no puede estar más tiempo callado, porque se le están acumulando en la boca las contestaciones a los casos de corrupción que, día tras día, estamos conociendo en su partido", y ha criticado que Juanma Moreno "todavía no ha explicado la caza de brujas que se ha producido en la Intervención de la Junta de Andalucía", y ha advertido de que, "si no lo explica en el Parlamento, lo va a tener que explicar en los tribunales".