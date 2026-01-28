PSOE acusa al PP de "complicarle la vida" a los más de 150.000 pensionistas de la provincia de Jaén

La diputada socialista Ana Cobo/Archivo - PSOE

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al PP de "complicarle la vida" a los más de 150.000 pensionistas de la provincia de Jaén tras "bloquear" la subida de las pensiones en España. La diputada socialista Ana Cobo ha lamentado la "reincidencia" de la derecha, que "siempre que puede boicotear un incremento de las pensiones, lo hace".

"El PP es el enemigo público número uno de las pensiones en nuestro país y ha vuelto a demostrarlo con creces. Siempre vota en contra del interés general de la mayoría, en contra de los pensionistas y en contra de las familias españolas", ha dicho la diputada socialista en un comunicado.

Cobo ha apuntado que el PP ha rechazado la subida de las pensiones conforme a IPC, un 2,7 por ciento, así como el incremento de las pensiones mínimas entre el siete por ciento y el 11,4 por ciento. Con este aumento, los pensionistas de la provincia de Jaén ingresarían una media de 420 euros anuales más, subida que "ahora se ve bloqueada por el voto en contra de las derechas".

La diputada ha criticado también "las excusas" del PP para votar en contra, puesto que han alegado que en el decreto-ley iban muchas otras medidas. "Habría que preguntar al PP qué le molesta de esos otros temas", ha señalado Cobo que ha detallado que el resto de medidas iban encaminadas a "evitar desahucios de familias vulnerables con menores y personas discapacitadas, ayudas para los afectados por la DANA, ayudas para agricultores y autónomos, medidas para bomberos y guardas forestales, para médicos y pediatras o ayudas para compra de vehículos eléctricos".

Por último ha apuntado que con Pedro Sánchez en el Gobierno las pensiones han experimentado el mayor aumento de la historia, con una subida del 46 por ciento en la provincia de Jaén. Los pensionistas de esta tierra han pasado de cobrar 768 euros en 2018 a los 1.100 euros de la actualidad. "Si el PP hubiera gobernado estos años, sólo les habría subido el 0,25 por ciento. Por tanto, no es lo mismo que gobiernen unos o que gobiernen otros", ha concluido Cobo.