PSOE-A acusa al PP de estar "dispuesto a todo" para "derribar al Gobierno" por Ceuta, incluso a "alimentar la violencia"

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz, en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz ha acusado este lunes al PP de estar "dispuesto a absolutamente todo" para "derribar al Gobierno de España" por la crisis en Ceuta, incluso a "alimentar la violencia física y verbal que desgraciadamente" se ha visto de "ceutíes contra ceutíes" en las últimas horas.

Así lo ha indicado la representante del PSOE-A a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Jaén, en la que, a propósito de la situación que se vive en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, ha insistido en señalar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), debería "cumplir con el convenio" que suscribió en la pasada legislatura con el Gobierno ceutí que preside el también 'popular' Juan Vivas, para "acoger a menores" migrantes no acompañados.

Y es que, según ha remarcado Ángeles Férriz, los centros de menores en Andalucía "están al 60% de su capacidad, y tienen amplitud" para acoger a esos niños, según ha abundado antes de denunciar que "lo cierto es que el PP no tiene absolutamente ninguna intención de que se solucione el tema de Ceuta".

"Y lo que hacen es poner palos en la rueda y boicotear todas las medidas del Gobierno", ha agregado la parlamentaria socialista en alusión a los 'populares', a quienes ha afeado que les importan "muy poquito los ceutíes", así como de que les preocupan "absolutamente nada" los inmigrantes, "porque los derechos humanos no han pasado por la casa del Partido Popular", ha añadido.

Ángeles Férriz ha incidido en señalar que a los 'populares' les "preocupan muy poco los ceutíes", y "a ellos lo que les preocupa es derribar al Gobierno de Pedro Sánchez".

"Y están dispuestos absolutamente a todo, a boicotear medidas, a generar peor ambiente del que ya hay, a incendiar las redes sociales o a alimentar esa violencia física y verbal que desgraciadamente hemos vuelto hoy a ver de ceutíes contra ceutíes, a una diputada de Ceuta, con tal de que el problema no se solucione, se alargue lo más posible y poder seguir desgastando así al Gobierno de España", ha advertido la parlamentaria del PSOE-A.

Férriz ha concluido denunciando que "ese es el PP que quiere gobernar" España, que se reivindica como "muy patriota", pero que "no tiene ninguna intención en solucionar el problema que hay en Ceuta", según ha denunciado.

En línea similar se ha pronunciado en las últimas horas por redes sociales el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez, quien desde su cuenta en la red social 'X' ha compartido un vídeo con la situación de tensión que vivió este pasado domingo la diputada de la Asamblea de Ceuta Julia Ferreras durante una protesta de vecinos ceutís contra la llegada de la ONG pamplonesa 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', y ha acusado a los presidentes nacional y andaluz del PP, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, respectivamente, y a sus "socios de ultraderecha" de ser "responsables de esto". "¿Y ahora qué?", ha preguntado el diputado socialista para cerrar su comentario dirigido a los líderes del PP.