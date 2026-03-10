El PSOE acusa al PP de "vender humo" con los presupuestos de Diputación de Córdoba mientras "recorta el plan 'Invierte'"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha acusado al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), de "vender humo" con los presupuestos de 2026 pues, "en la práctica, no ha movido absolutamente nada para sacarlos adelante ni ha presentado una propuesta real que permita abrir una negociación seria con los grupos de la oposición", a lo que, además, se suma el "recorte" del Plan 'Diputación Invierte'.

En este sentido y en una nota, desde el PSOE han señalado que "el presidente de la Diputación anunció a comienzos de año su intención de aprobar las cuentas en enero, pero semanas después lo único que existe son declaraciones en prensa y ningún avance real. A pesar de gobernar en minoría, el PP sigue sin abrir una negociación real para sacar adelante el presupuesto provincial", han asegurado.

Mientras tanto, ha señalado Morales, "el Gobierno del PP intenta rescatar de nuevo el denominado Plan 'Diputación Invierte' con apenas diez millones de euros", una propuesta que ya fue rechazada por todos los grupos políticos en el pleno del pasado mes de febrero y que ahora "vuelve a llevar a un pleno extraordinario sin introducir ningún cambio".

Para el portavoz del PSOE, se trata de "una decisión incomprensible, ya que ese plan supondría un recorte de 7,5 millones respecto al Plan 'Invierte' ejecutado en 2025, que alcanzó los 17,5 millones de euros".

Asimismo, los socialistas han subrayaado que "la Diputación de Córdoba dispone actualmente de unos 70 millones de euros más de ingresos que cuando el anterior gobierno socialista aprobó su último Plan 'Invierte', que alcanzó los 31 millones de euros destinados directamente a los ayuntamientos".

"Con muchos menos recursos, el PSOE destinó 31 millones a los pueblos. Hoy el PP ingresa 70 millones más y pretende repartir sólo diez. Ingresa más y da menos. Eso no es gestión, es abandonar a los municipios", ha señalado Esteban Morales.

Además, ha añadido que el Plan 'Diputación Invierte' "no es ningún plan extraordinario, sino el principal instrumento de financiación con el que cuentan cada año los ayuntamientos de la provincia, que pueden destinar tanto a inversiones como a gasto ordinario", por lo que "intentar venderlo como una respuesta excepcional es engañar a los municipios. Es el plan ordinario con el que cuentan todos los años y, además, ahora llega recortado", ha criticado.

El PSOE ha insistido en que "lo que la provincia necesita en este momento es un plan urgente y extraordinario para ayudar a los ayuntamientos, especialmente ante los daños ocasionados por la borrasca en numerosos municipios".

"Los pueblos necesitan ayuda ahora" y "no pueden esperar a remanentes ni a futuras convocatorias. Otras líneas pueden esperar, pero esto es urgente", ha señalado Esteban Morales, que ha comparado "la inversión de diez millones de la Diputación de Córdoba para contrarrestar los efectos del tren de borrascas con el plan de choque de 50 millones de euros de la Diputación de Jaén, de los que 20 millones irán directamente a los ayuntamientos". "Jaén y Córdoba tienen presupuestos muy similares", ha comentado el socialista, que ha apuntado que "la diferencia no está en los recursos, sino en las prioridades políticas".

Para concluir, el Grupo Socialista ha reclamado al presidente de la Diputación que "rectifique y eleve el Plan 'Invierte' al menos hasta los 17,5 millones del año pasado, como paso previo a complementarlo posteriormente con remanentes para alcanzar una financiación mayor para los ayuntamientos". "Los alcaldes de esta provincia llevan meses reclamando más apoyo", ha afirmado Morales, que ha apostillado que "el PP presume del presupuesto más alto de la historia de la Diputación, pero ese récord no se traduce en más recursos para los municipios".