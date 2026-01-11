El PSOE-A advierte de que en 11 días de año Andalucía registra dos mujeres asesinadas, mientras la media nacional baja

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano. - PSOE-A

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha lamentado que "apenas si han pasado 11 días desde el inicio del año 2026" y Andalucía ya cuenta con dos mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, el pasado día 4 en Quesada (Jaén) y este domingo en Olvera (Cádiz).

Tal y como ha emitido la formación en un mensaje difundido a los medios, Manzano ha concretado que en 2024 fueron catorce las mujeres asesinadas por esta causa en Andalucía, lo que supuso el "30,4 por ciento del total de víctimas mortales del país". Unas cifras que ha calificado de "altamente preocupantes", puesto que "mientras la media estatal desciende en el histórico, en Andalucía no".

En este sentido, el PSOE-A ha exigido un pleno extraordinario tras "eludir" el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el debate del informe de violencia de género de 2024.

Al hilo, Manzano ha criticado la "desidia" del Gobierno andaluz, que ha "eludido en 2025 el control parlamentario" al no presentar para su debate el Informe Anual sobre Violencia de Género correspondiente al año 2024. Algo que ha tildado de "sin precedentes e inédito", ya que "desde 2007 nunca había pasado", pese a la obligatoriedad legal y política.

Por ello, el PSOE-A ha presentado una iniciativa en la Diputación Permanente para que, en el marco de un Pleno Extraordinario, se debata dicho informe, advirtiendo que este "silencio institucional revictimiza a las víctimas".

"Andalucía y las andaluzas no merecen un presidente al que las políticas para erradicar la violencia machista poco más que le sean un estorbo por su sometimiento a la ultraderecha", ha sentenciado Manzano.

Por otro lado, la socialista se ha preguntado "qué está haciendo el Gobierno" de Moreno ante la "dura realidad" de las mujeres andaluzas, y ha afeado que, a pesar de tener competencias en la protección integral de las víctimas, el presidente andaluz "no ha sido capaz de tomar ni una medida urgente".