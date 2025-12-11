El PSOE afea que la Diputación de Córdoba "no haya trasladado aún a la oposición" el borrador de Presupuestos

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha reprochado este jueves "el Gobierno del PP en la Diputación no haya trasladado aún a la oposición el borrador de Presupuestos para 2026", al tiempo que ha planteado que "las cuentas del próximo año deben estimar la ampliación del Programa 'Invierte' hasta alcanzar los 30 millones de euros, monto que recogería los remanentes y superávit de la Diputación para apoyar proyectos sostenibles para los ayuntamientos con una financiación prácticamente incondicionada para los municipios de la provincia".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales ha alegado que "casi mediados de diciembre la oposición no ha recibido ningún documento, propuesta ni información sobre el borrador del Presupuesto de la Diputación de Córdoba para el año 2026", lo que ha tildado de "falta de responsabilidad" del Gobierno del PP. "¿Pretende el señor presidente enviarnos un papel dos minutos antes de convocar un Pleno extraordinario?", se ha preguntado el socialista.

En este contexto, ha advertido que como Grupo Socialista "no se sentará a negociar nada mientras no se le dé respuesta a todas las peticiones de información pendientes", que ya "acumulan casi seis meses de espera, entre las que figuran los contratos de la Oficina de Comunicación, solicitados hace más de tres meses, en gastos en publicidad, reportajes y fotografías de Salvador Fuentes".

Esteban Morales ha cuestionado "¿por qué no se nos explica el motivo de contratar con el pseudomedio EDA TV? ¿O acaso hay más contratos con el medio del agitador de ultraderecha Vito Quiles y por eso se retrasa la entrega de información?". Además, ha señalado la "opacidad del PP sobre cuestiones como la gestión de las empresas públicas o la inyección de dinero público en la FP privada".

Por otro lado, Morales ha trasladado que los alcaldes de la provincia "reclaman un aumento del Programa 'Invierte' que permita agrupar distintas convocatorias de la Diputación para que cada municipio sepa con qué financiación contará en 2026 y pueda decidir su destino respetando su autonomía local", así como "dotar a las empresas públicas de los recursos necesarios para equilibrar sus cuentas deficitarias y terminar con la práctica del PP de trasladar el coste de su mala gestión a los vecinos mediante subidas de tarifas de agua o basura".

Por último, ha planteado la creación de un mecanismo que "evite los reintegros a los ayuntamientos" ya que, a su juicio, el actual "permite que la Diputación entregue dinero con una mano y lo reclame con la otra", y también "convocatorias abiertas para todos los colectivos, de forma que cualquiera pueda optar a fondos de la Diputación sin depender de si cae bien o no al presidente, acabando así con la 'dedocracia'".

"Los socialistas exigimos transparencia antes de ver si permitimos un Presupuesto de 2026 que ya llega tarde y que, en consecuencia, provocará que las convocatorias lleguen también tarde a los ayuntamientos de la provincia", ha concluido el portavoz del PSOE en la institución provincial.