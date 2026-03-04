El PSOE afea la falta de personal en oficinas del parque de Cazorla, Segura y Las Villas y la Junta modificará la RPT

Parque Natural de Cazorla, Segura y La Villas. - EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado el "abandono" que sufren las oficinas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, ubicadas en Cazorla y Siles, debido a la "disminución sustancial" de trabajadores y de trámites administrativos; mientras que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha precisado que se está "modificando la RPT" para que tengan que "estar allí" después de haber pedido "voluntariedad" y no haberla conseguido.

La situación de estas oficinas ha llegado este miércoles a la comisión parlamentaria a través de una pregunta del diputado socialista Jacinto Viedma, quien ha pedido recuperar la plantilla "para que los vecinos y las vecinas puedan realizar de nuevo todos los trámites administrativos que se prestaban".

Al respecto, ha considerado que el servicio deja "mucho que desear debido al abandono que sufren por parte de la Junta" y a pesar del esfuerzo ímprobo que realizan sus trabajadores. En este punto, ha precisado que, de las 19 plazas que contempla la RPT en las oficinas de Cazorla y Siles, "actualmente tiene nueve cubiertas y diez sin cubrir".

"Falta un jefe de servicios que se jubiló hace más de dos años; un asesor técnico de los tres que debe haber, faltan tres titulados de los cinco que hay en la RPT, faltan cinco plazas de administrativos, hay un solo conductor que está en la oficina de Siles. Llegó a haber hasta ocho. No hay quien mantenga los vehículos de los agentes forestales porque el taller lo cerraron hace dos años", ha dicho.

Eso, según ha añadido, tiene efecto, en los trámites administrativos, con "algunos que han dejado de prestarse y otros que generan atrasos para la resolución de expedientes por falta de personal". Como ejemplo, ha aludido "al registro de documentación, gestión de la caza y de la pesca", precintos de las cabras montesas y autorizaciones para realizar aprovechamiento o quemar ramas.

"Esto provoca que los 23 ayuntamientos de este parque natural tengan que hacer o iniciar procedimientos que no son de su competencia y que deberían de ser tramitados por su Consejería", ha lamentado Viedma.

Por su parte, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, tras subrayar que la RPT "no estaba completa" en 2018, ha indicado que "ahora tampoco" lo está. "La tenemos con nueve. Pero tenemos nueve personas trabajando desde la Delegación de Jaén. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque la RPT está afectada, no solo esta oficina, y estos trabajadores no los podemos obligar a irse allí. Por eso estamos haciendo una nueva RPT", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que, "entre los nueve que sí están ocupando esas plazas" en las oficinas, más los nueve que trabajan desde la Delegación hay "18 personas que están trabajando en ese parque natural".

"Hemos pedido la voluntariedad y no la hemos conseguido. Y como no hemos conseguido la voluntariedad, preferimos que sigan trabajando, aunque sea desde otro lugar", ha declarado García, quien ha reconocido que existe "un problema" y que es necesaria "una modificación de esa RPT para que las personas que están trabajando en otro lugar tengan que estar de forma obligatoria trabajando en esa oficina".

Mientras tanto, ha avanzando que "se va a incorporar ya un ingeniero técnico forestal y se va a incorporar en Cazorla" y el jefe de departamento se ha "dotado y va a salir a concurso también ahora".