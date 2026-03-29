PSOE afea al gobierno local el "abandono absoluto" de mantenimiento de calles del barrio La Chana de Granada

Visita de la portavoz municipal socialista en Granada, Raquel Ruz, al barrio de La Chana. - PSOE

GRANADA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado este domingo el "absoluto abandono" en el mantenimiento de las calles del barrio de La Chana "por parte del actual equipo de gobierno" del PP que dirige Marifrán Carazo.

La representante del PSOE ha trasladado esta crítica al gobierno local tras realizar esta semana una visita a dicho distrito acompañada por vecinos de la zona, según ha informado este domingo el partido en una nota.

Raquel Ruz ha podido "comprobar de primera mano" en dicha visita "el mal estado en el que se encuentra el pavimento de la antigua carretera de Málaga", según han explicado desde el PSOE.

Concretamente, la edil socialista ha alertado sobre la "peligrosa situación" a la altura del supermercado Lidl, donde "la aparición de graves socavones ha obligado a tener que proteger el paso de vehículos para evitar percances mayores".

"Este es un ejemplo más de las políticas de Carazo y de su absoluto abandono a los barrios de nuestra ciudad", ha lamentado la portavoz socialista tras escuchar las "quejas vecinales".

Ruz ha apostillado que "esta falta de mantenimiento no es un hecho aislado geográficamente", y hace apenas unas semanas el PSOE "denunciaba una situación idéntica en la Avenida de Dílar, la principal arteria del Zaidín".

"Hoy, esa misma falta de gestión se repite en la principal arteria de La Chana, evidenciando un patrón de dejadez por parte del consistorio hacia las zonas de gran afluencia fuera del centro urbano", ha advertido Raquel Ruz.

Además de los "problemas estructurales" en la antigua carretera de Málaga, los socialistas han hecho hincapié en que "este no es el único punto negro del barrio".

En esa línea, la portavoz socialista ha remarcado que el Grupo Municipal lleva "ya más de un año exigiendo de manera continuada que el plan asfáltico del Ayuntamiento actúe de una vez por todas en este distrito".

"Especialmente urgente es la intervención en la Avenida de la Encina, donde el estado del pavimento ya es más que preocupante y supone un agravio diario para los vecinos y vecinas que nunca han visto en estas condiciones sus calles", ha aseverado Ruz.

Frente a esta realidad, desde el PSOE acusan a la alcaldesa de "olvidar totalmente a los barrios y a los distritos periféricos de Granada". "Estamos ante una política centrada única y exclusivamente en el distrito Centro de la capital, donde sí se arreglan calles y se cuida el entorno, mientras que en el resto de la ciudad la degradación es palpable y cada día más absoluta", ha criticado la concejala socialista, advirtiendo del "peligro" de "crear una ciudad con desigualdades dependiendo del código postal en el que se resida".

Así, la portavoz del Grupo Municipal Socialista ha exigido a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "una mayor sensibilidad institucional frente a las demandas reales de los vecinos", y ha instado a la regidora a que "rectifique su hoja de ruta y recuerde que gobierna para toda la ciudad y no solo para unos pocos", al tiempo que le ha reclamado "una actuación urgente de asfaltado que devuelva la dignidad, la seguridad y la accesibilidad a las calles de La Chana".