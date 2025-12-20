PSOE-A afea a la Junta un "cruel recorte" en Atención Temprana en Andalucía

La parlamentaria del PSOE-A María Ángeles Prieto participa en una concentración a las puertas del Centro de Atención Temprana San Rafael de Granada. - PSOE-A

GRANADA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha denunciado este sábado el "cruel recorte" en Atención Temprana por parte del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A), un "desmantelamiento del servicio que esconde", según ha aseverado, "una estrategia de privatización".

"Detrás del recorte de estas plazas están los intereses de la privada", según ha aseverado la representante socialista a las puertas del Centro de Atención Temprana (CAI) San Rafael de Granada acompañada por familias de menores con trastornos del neurodesarrollo, donde ha señalado la "decisión nefasta" del Gobierno andaluz de "recortar casi 500 plazas en el centro público", según ha explicado el PSOE-A en una nota.

"Los padres se hipotecarán o dejarán de comer para que sus hijos tengan terapia, y Moreno Bonilla lo sabe. Esto es un servicio público y un derecho, no un negocio", ha remarcado la parlamentaria socialista, quien ha trasladado su "rabia inmensa" ante una medida que deja "a cientos de niños desamparados, y a las puertas de la Navidad".

"Estamos con familias desesperadas porque la Junta de Andalucía recorta casi 500 plazas en este centro público", ha aseverado la representante del PSOE-A, quien se ha referido a niños que "van a tener que salir de aquí para irse no se sabe dónde, a la periferia, rompiendo un vínculo con sus terapeutas que es parte del éxito de su tratamiento".

Así, Prieto ha advertido de que "estos retrocesos en la terapia pueden ser irreversibles". "Hablamos de niños pequeños para los que esta terapia es imprescindible para poder andar, hablar, entender y tener una vida digna. No se puede jugar con la vida de los niños", ha incidido la representante socialista.

Asimismo, ha denunciado que la atención temprana en toda Andalucía "sufre una infrafinanciación crónica bajo la gestión del PP, lo que ha derivado en listas de espera" que ha calificado de "indecentes y vergonzosas".

Según ha abundado María Ángeles Prieto, "un niño con un trastorno del neurodesarrollo no puede esperar año y medio para ser atendido; le están robando el futuro a nuestros niños".

Prieto ha enmarcado este "nuevo conflicto" en la "brutal crisis que atraviesa la sanidad pública andaluza bajo el mandato de Moreno Bonilla". "Estamos en plena crisis por los fallos en los cribados del cáncer de mama, que le han roto la vida a miles de mujeres, y ahora le rompen la vida a cientos de niños en Granada sin razón alguna", ha lamentado.

Por todo ello, Prieto ha exigido el "freno inmediato a la supresión de plazas en el CAI San Rafael y una mejora urgente de la financiación para la atención temprana en toda la comunidad".

"Es una vergüenza y un desastre que no vamos a consentir. Moreno Bonilla tiene que financiar este derecho porque tiene recursos para ello", ha concluido.

Por otro lado, desde el PSOE-A han explicado que, durante la concentración, Loreta, una de las madres afectadas, "ha puesto voz al sufrimiento de cientos de familias que desde el pasado día 16 viven en la incertidumbre".

"No nos lo están haciendo más fácil, nos están complicando la vida", ha advertido Loreta en relación a la decisión de la Junta para "cerrar plazas en este centro". "Estos niños no van a clases de inglés; tienen características especiales y necesitan a sus terapeutas. Cambiarlos de centro y de profesional supone un retroceso enorme, especialmente en niños con autismo donde la inflexibilidad es parte de su realidad", ha relatado "visiblemente emocionada".

Loreta ha denunciado la "ineptitud" de una Consejería de Sanidad que "toma medidas sin tener en cuenta a los profesionales ni a los derechos del menor". "Si la Junta no me da la ayuda, tendré que rehipotecar mi casa para que mi hijo tenga su terapia, pero esto es un derecho por el que pagamos impuestos. ¿Dónde están aquí los derechos de nuestros hijos?", se ha preguntado tras exigir que la medida sea "paralizada de inmediato ante la falta de explicaciones lógicas y sanitarias" que amparen este recorte".