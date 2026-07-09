PSOE afea a la Junta su "falta de compromiso" con el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Archivo - Vista del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas/Archivo - ASOCIACIÓN DE TURSMO CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado a la Junta de Andalucía de "machacar" al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) y ha afeado "su falta de compromiso" a la hora de tener todas sus infraestructuras operativas y contar con sus atractivos turísticos "al máximo nivel".

El parlamentario socialista Francisco Reyes ha señalado que el Gobierno andaluz ha reabierto la ruta del Río Borosa, pero seis meses después "todavía no ha reparado las pasarelas de madera de la Cerrada de Elías, que constituyen sin duda el atractivo más potente de esta ruta".

"Dicen que reabren la zona, pero mantienen cerrado el que probablemente es su espacio más emblemático. Esto es algo que no se puede entender y que sólo puede ser fruto de la inoperancia y la incompetencia de la consejera de Sostenibilidad, Catalina García", ha dicho el parlamentario socialista.

Para Reyes, "llueve sobre mojado" en este "desprecio" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, hacia el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, y pone como ejemplo la situación por la que atraviesa la Torre del Vinagre, otra de las infraestructuras más conocidas de la zona.

Después de haber estado cerrada más de medio año, se reabrió parcialmente a principios de 2026, pero su Jardín Botánico, que es uno de los más visitados de Andalucía, "lleva más de seis meses cerrado a cal y canto". "Los trabajadores que había se han jubilado y en la agencia Amaya no contratan a personal ni para mantenimiento ni para apertura. Es una auténtica vergüenza que lleva la marca del PP y de una consejera jiennense", ha señalado Reyes.

El parlamentario ha incidido en que este Parque Natural es "una de las grandes señas de identidad de la provincia de Jaén y, desde luego, uno de sus mayores atractivos turísticos, un emblema por el que pasan miles y miles de visitantes atrapados por sus encantos naturales, sus actividades deportivas o su gastronomía".

Por último, ha manifestado que cuando la Junta "merma sus recursos, cierra instalaciones y no mantiene a punto sus infraestructuras, les está haciendo un flaco favor a los municipios de estas tres comarcas, que tienen en el Parque un factor de desarrollo económico de primer nivel".