PSOE-A afea a Moreno "contratos con la mafia de Almería" y que esté "tan subidito" tras "100 denuncias" por los cribados

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 3 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha afeado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "contratos con la mafia de Almería" que atribuye al Gobierno del PP-A, así como que el jefe del Ejecutivo andaluz esté "tan subidito" por el asunto de los fallos en el programa de cribados del cáncer de mama de la sanidad andaluza pese a que aún hay por resolver "100 denuncias" ante la Fiscalía por este tema.

Son ideas que la también vicesecretaria general del PSOE-A ha puesto sobre la mesa en el transcurso de su 'cara a cara' con Juanma Moreno en la sesión de control al Gobierno andaluz en el último Pleno del Parlamento antes del debate final del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2026 que, dentro de dos semanas, pondrá fin al actual periodo de sesiones de la Cámara andaluza.

María Márquez ha comenzado reprochando a Moreno sus "urgencias legislativas" y "el mercadillo de leyes" que, en su opinión, se vivió este pasado martes en el Pleno del Parlamento, donde se debatieron cinco proyectos de ley del Gobierno andaluz, y ha afeado al líder del PP-A que, a pesar de que "presume de ser el presidente del diálogo", lo es realmente "del monólogo".

"Usted que presume de ser el presidente de la moderación es el presidente del rodillo y del 'no' a lo que no propone usted", ha espetado la portavoz socialista a Juanma Moreno, a quien, en esa línea, ha afeado el voto en contra del Grupo Popular a la tramitación de una ley del PSOE-A "avalada por toda la comunidad educativa" para promover una reducción de ratios de alumnos por aula que se debatió este pasado martes en el Parlamento.

Además, ha criticado a Moreno que el PP-A haya rechazado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para mejorar la sanidad andaluza que han promovido las 'mareas blancas' se tramite por la vía de urgencia en el Parlamento, así como que el Grupo Popular no apoyara ni una de las 35 propuestas de resolución del PSOE-A en el debate sobre el estado de la Comunidad celebrado la semana pasada.

EL CASO DE LOS CRIBADOS DE CÁNCER

Tras acusar así al PP-A de aplicar el "rodillo" de su mayoría absoluta en el Parlamento, María Márquez ha afeado a Moreno que "todavía no sabemos quién dio la orden de que se quitaran los controles" para que desde la Junta "pudieran contratar a dedo y sin control" durante la pandemia, y ha aludido al caso de los fallos en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama para subrayar que el PSOE "sigue estando al lado de las mujeres con cáncer que han denunciado" la "negligencia" del Gobierno del PP-A.

"Hay más de 100 denuncias en los juzgados en estos momentos de mujeres con cáncer, y usted sigue sin darnos explicaciones de cuántas mujeres afectadas hay", ha espetado Márquez a Moreno, tras lo que ha remarcado que los socialistas están "con la gente decente de esta tierra que está defendiendo a estas mujeres".

La portavoz parlamentaria del PSOE-A ha afeado también a Moreno que, "cuando detuvieron" a cargos del PP de Almería hace unas semanas en el marco del conocido como 'caso Mascarillas', el presidente de la Junta dijo que "se acababa de enterar y que no le cogían el teléfono en Almería", y le ha afeado que su "mano derecha" --en referencia al secretario general del PP-A, Antonio Repullo-- fuera a la Diputación de Almería a "esperar a los detenidos" cuando éstos quedaron en libertad.

María Márquez ha preguntado a Moreno "que pactaron" con los investigados, y "por qué ha puesto a un presidente de la Diputación de Almería nuevo que agradece públicamente la gestión" de su antecesor, Javier Aureliano García, que dimitió tras ser detenido, y ha afeado al presidente 'popular' que, "en plena pandemia" de Covid-19, "mientras la gente se moría", había quienes en Almería estaban "implicados en el tráfico de armas, tenían pistolas en los cajones" y "190.000 euros en billetes en la funda de la almohada".

Tras acusar a Moreno de reírse "en la cara de los andaluces", le ha reprochado que el Gobierno que preside "tiene contratos con la mafia de Almería", contratos "de emergencia y menores", algo que "se investiga en estos momentos en los juzgados", según ha remarcado antes de espetar al presidente que "no ha roto relaciones con sus compañeros de Almería", y de preguntarle si "el abogado del expresidente del PP" almeriense "detenido es el primo del consejero de Almería" del Ejecutivo andaluz, en alusión a Ramón Fernández-Pacheco.

"¿Qué están tapando?", ha preguntado María Márquez al presidente de la Junta, a quien también ha reprochado la aprobación de leyes "como churros" al "final del mandato, como un mal estudiante, a última hora, deprisa y corriendo".

Además, ha emplazado a Moreno a "pedirle perdón a las mujeres andaluzas con cáncer" y a la asociación Amama, y le ha recomendado que "no esté tan subidito" tras el archivo, por parte de la Fiscalía, de la denuncia de dicha asociación por la supuesta desaparición de pruebas en el historial clínico de pacientes, y al respecto la representante del PSOE-A ha avisado al presidente de que "hay todavía 100 denuncias" por resolver ante el Ministerio Público.

María Márquez ha concluido señalando a Moreno que su "final de mandato se le ha atragantado", que termina siendo "un sirviente de lo privado", y que su legislatura "se resume en el grito de Anabel, en ser el presidente de las listas de espera, de la privatización investigada en los juzgados y el desmantelamiento de la universidad pública y de la formación profesional vendida a empresas privadas".

MORENO REPROCHA AL PSOE-A "CONDENAS" AL SAS DE SU ETAPA EN LA JUNTA

El presidente de la Junta, por su parte, ha replicado a María Márquez reprochándole "condenas" al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la anterior etapa de gobierno socialista, y así ha citado el caso de "una paciente a la que el SAS negó una mamografía" en el año 2018, que "recibirá 300.000 euros", o una "condena al SAS" a abonar "20.000 euros por el retraso de un diagnóstico de cáncer de mama en el año 2012", también "gobernando el Partido Socialista".

Tras enumerar otras condenas, Moreno ha criticado a los socialistas que "se han vuelto a equivocar por utilizar la mentira" y por haber "manipulado y, con el objetivo de hacer daño al Gobierno", le hayan "hecho daño al sistema público de salud, a los profesionales" del mismo "y, lo que es peor y más absurdo de todo, le han hecho daño a los intereses de su propia formación política", según ha sentenciado el presidente de la Junta.