Adelante afea a Moreno "no decir ni pío de la mafia del PP de Almería" y el presidente critica su "factoría de mentiras"

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, este miérrcoles en el Pleno del Parlamento durante su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha retratado este miércoles al Grupo Mixto-Adelante Andalucía como "minigrupo" y le ha acusado de incurrir en "una minifactoría de mentiras, bulos y fango", en el marco de la primera pregunta de la sesión de control que afrontado Moreno.

Le ha recriminado que en el Debate de la Comunidad alentara a hacer caer al actual Gobierno andaluz por cualquier medio y ante "esa obsesión de que me va a quitar votos", convencido de que en ese comportamiento "no hay nada más deshonesto en la vida pública que venir aquí a decir que da igual para echar a este Gobierno que mintamos, aunque no tengamos razón".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, le ha afeado al presidente andaluz su reacción ante lo que ha llamado "corrupción selectiva", para precisar que "no dice ni pío de la mafia del PP de Almería", al tiempo que ha señalado "la corrupción multimillonaria del SAS" y que "no dimita nadie", antes de advertirle que una reacción diferenciada conduce a que "se pierde la credibilidad".

"Si es la suya, chitón y contratito", le ha espetado García a Moreno para describir cuál es la respuesta que ofrece el Gobierno andaluz ante un caso de corrupción, mientras que ha señalado que en el llamado caso Mascarillas que ha afectado a la Diputación de Almería ha sostenido que la reacción del Partido Popular ha sido "cuatro años y dos semanas después" al recordar que ya en 2021 hubo una detención de un vicepresidente de la Diputación de Almería.

Tras recordar que al ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, "una semana antes lo metió en su equipo", en alusión a la Junta Directiva que salió del XVII Congreso del PP-A celebrado en noviembre, se ha cuestionado que el presidente de la Junta hable de "casos administrativos" para aludir a las causas judiciales que afectan a instituciones gobernadas por el PP por cuanto ha recordado que en el caso Mascarillas se ha encontrado "100.000 euros en el coche", para ironizar que esto "es una tontería".

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 2026, quien durante su intervención en el Pleno ha exhibido fotografías indistintamente del exministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y de Javier Aureliano García, ha instado al presidente andaluz a actuar sobre "los corruptos y los corruptores".

La premisa que ha sostenido es que si demostrara que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "cobró comisiones de las obras del Puente V Centenario" ha instado a plantearse que de ser la empresa Acciona "quien pagó esas comisiones", en ese caso "si estaba de acuerdo en que Acciona no volviera a contratar con la Administración Pública".

En el caso de Andalucía ha planteado seguir las mismas directrices con la aseguradora sanitaria privada Asisa en la hipotésis de beneficiaria de los contratos adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para lamentarse de que "no hay las misma contundencia con los suyos que con los de enfrente" y remitirse de nuevo "al curioso caso de la corrupción selectiva".

"SEGUIR LA ESTRATEGIA DEL PSOE, CUYO ÚNICO EJE ES LA MENTIRA"

El presidente de la Junta ha seguido reprochando a Adelante su hoja de ruta como oposición al Gobierno andaluz por cuanto se ha aferrado a la idea de que "no hay cosa que degrade más a las instituciones que faltar a la verdad siguiendo la estrategia del PSOE, cuyo único eje de actuación es la mentira", para criticarle que "esté involucrado en ese objetivo de derribar al Gobierno, cueste lo que cueste", antes de advertir que "todo no vale".

Moreno ha defendido que desde el lunes hay un nuevo presidente en la Diputación de Almería, así como habrá un nuevo alcalde en Fines, para sostener que "a diferencia de otros actuamos", y seguir reprochando a Adelante sus "dos varas de medir, la del PP y la que tiene que ver el Partido Socialista".

Tras reprocharle que de alcaldes de la provincia de Almería del PSOE "no le he escuchado una sola palabra" y concluir que esa hoja de ruta es "puro oportunismo" y que "por eso no es creíble que no tenga la misma virulencia con sus primos hermanos", le ha criticado a García que "quiera comparar casos administrativo con golfadas colosales".

Ha defendido Moreno "compromiso" y "honestidad" con la aprobación de una ley contra la corrupción y la protección de la persona denunciante, la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, el refuerzo del control de los altos cargos, una Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría o el propio Portal de la Transparencia, para concluir que "este Gobierno actúa protegiendo al gobierno y a la sociedad".