PSOE-A afea a Moreno que deje "el mercado" de vivienda "a su libre albedrío": "¿Dónde está su 'decreto Maricarmen'?"

Archivo - El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha limitado en materia de vivienda, a su juicio, a "dejar el mercado a su libre albedrío", y al respecto se ha preguntado "dónde está su 'decreto Maricarmen'", en referencia al posible paquete de medidas para favorecer el acceso a una vivienda como las que se incluyen en los dos decretos aprobados esta semana en el Consejo de Ministros.

El también parlamentario socialista andaluz se ha pronunciado sobre esta cuestión en una atención a medios en Motril (Granada) en la que ha defendido que el reciente fallecimiento de Mari Carmen Abascal, la mujer octogenaria que fue desahuciada del piso de Madrid en el que vivía, ha puesto de manifiesto "la necesidad de sumar, de arrimar el hombro para desarrollar viviendas asequibles, para evitar que las familias vulnerables sean expulsadas por el interés o la avaricia de los grandes grupos empresariales y los fondos buitres".

El portavoz socialista ha defendido que, "ante esta situación, el Gobierno de España ha reaccionado" como lo viene "haciendo desde el año 2020, poniendo en marcha planes precisamente para evitar los desahucios", y frente a ello ha criticado que el PP, Vox y Junts derogasen con sus votos la semana pasada en el Pleno del Congreso los dos decretos con medidas en materia de vivienda que había aprobado previamente el Consejo de Ministros.

Además, se ha preguntado "dónde está" el "'decreto Maricarmen'" del Ejecutivo de Juanma Moreno, "dónde están las medidas que el Gobierno de la Junta de Andalucía pone o quiere poner en marcha para evitar que miles de Mari Carmen que existen en Andalucía sufran este auténtico drama".

Francisco Cuenca ha denunciado que Juanma Moreno "lo que ha hecho es dejar el mercado a su libre albedrío", y "lo que está propiciando o está planteando es hacer más viviendas", cuando "eso no soluciona el problema", sino que éste se resuelve "interviniendo, actuando, garantizando y, sobre todo, poniendo encima de la mesa un plan para ayudar a la rehabilitación, a garantizar la cobertura de un derecho fundamental como la vivienda para las familias vulnerables", según ha abundado el representante socialista.

Cuenca ha defendido que "lo que es esencial" en esta materia es "desarrollar viviendas que tengan un precio asequible", y desde esa premisa ha criticado la "desfachatez" del presidente de la Junta "situándose en el lado de los grupos empresariales y de los fondos buitres, en vez de estar al lado de las familias".

El portavoz socialista ha incidido en señalar que "lo que quiere" el presidente andaluz es "seguir dejando el mercado a su libre disposición, que manden los grandes grupos especuladores", y se sitúa "muy lejos de la realidad de lo que sufren ahora mismo los andaluces".

En ese punto, el representante del PSOE-A ha advertido de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre habrá que "elegir qué modelo queremos a la hora de abordar la vivienda", y ha defendido que en Andalucía hay que "pensarlo de forma muy clara", de forma que hay que decidir si se quiere "un modelo 'trumpista', neoliberal, que apoya solamente a la especulación y a los grupos grandes empresariales, y que deja a tantas familias fuera del mercado, sin vivienda, o los desprecia incluso ante una situación de vulnerabilidad".

Frente a esa opción, según ha continuado relatando, está la de "apostar por un gobierno socialista, de izquierdas, progresista, que ponga en marcha medidas reales" como la del 'decreto Maricarmen que ha puesto en marcha el Gobierno de España" presidido por Pedro Sánchez, que "no sólo es sensible, sino que son medidas reales que garantizan la protección a las familias que tienen más dificultades", y a los trabajadores para que "puedan acceder a una vivienda, entendiendo la vivienda como un derecho y no como exclusivamente un bien de mercado para unos pocos", según ha remachado Francisco Cuenca para concluir.